Marc Márquez desvela su afición más insólita durante el confinamiento

Marc Márquez se ha unido a Pau Gasol y Rafa Nadal para reunir a los cuatro principales periódicos deportivos españoles en #NuestraMejorVictoria. El piloto de MotoGP, junto a su hermano Alex, ha compartido con los especialistas de cada periódico una entrevista en la que ha hablado sobre la vuelta a la normalidad y las pasiones que ha descubierto durante el confinamiento.

El campeón del mundo no se atreve a hablar de fechas. "Creo que ni la propia Dorna sabe cuándo podrá volver MotoGP, porque ni los propios expertos saben la evolución de este coronavirus. Honestamente hablando, desde mi punto de vista personal, creo que hasta después del verano será difícil", explica el mayor de los Márquez.

De momento se mantiene tranquilo porque reconoce que todo esto aún irá para largo. "Me cuesta imaginar el regreso a la vida normal. Volver a la normalidad en todos nuestros aspectos o ámbitos irá para largo pero dentro de medidas estrictas vamos a ir poco a poco. Se irán abriendo sectores y está claro que el deporte que nos toca a nosotros no es vital, porque no es vital para la vida, pero no deja de ser importante así que habrá que ir con precaución y sin prisas que es lo que más pedimos", argumenta el piloto de Honda.

Marc Márquez durante los test de pretemporada. Instagram (@marcmarquez93)

Aún así, Márquez cree que hay que hacer un esfuerzo volviendo a puerta cerrada. "Si le das a elegir al aficionado qué quiere, bien que no haya deporte o que haya deporte por televisión con las gradas vacías, está claro que como deportista prefieres el ambiente, pero el espectador quiere espectáculo por televisión. Si hay que correr a puerta cerrada yo estaría dispuesto a ello. No pasaría nada porque sé que ese espectáculo llegaría a todo el mundo a través de las televisiones", expone Marc.

La jardinería

También desveló durante la entrevista su afición más bizarra de este confinamiento. "He estado mucho en el jardín. Esto yo creo que es una ventaja de poder vivir en el pueblo y ya lo dije en un directo, que era una de las grandes cosas de no vivir en la ciudad y no en un piso. Honestamente, si te puede dar un poco el sol es bueno y por eso me he aficionado bastante a la jardinería, pues es una cosa que tenía bastante olvidada durante el día. El jardinero, como tampoco podía venir, hemos ido haciendo entre mi hermano y yo, y también con mi padre", explica Márquez.

