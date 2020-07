El Mundial más atípico de MotoGP: del todos contra Marc Márquez a la caza de Valentino Rossi

Vuelven a rugir los motores y por fin comienza la temporada. Este fin de semana, en el circuito de Jerez, arranca el Mundial de MotoGP, el más atípico de los últimos años o, quizás, el más extraño de siempre. Por la fecha en la que comienza, por cómo y cuándo se van a disputar las carreras y por un sinfín de particularidades que tendrá.

Sin embargo, será una temporada apasionante que ya ha dejado sus primeras pinceladas con el primer test oficial del curso, antesala de un Gran Premio que comienza el viernes con la esperanza de no detenerse hasta la conclusión de la temporada, algo que aún hoy en día no parece del todo seguro.

No obstante, habrá un par de cosas que no cambiarán respecto a los últimos años en los que el campeonato ha ofrecido emoción, intensidad y vértigo en un espectáculo en el que la velocidad y el riesgo son protagonistas. Esas dos cosas son la lucha titánica que todos los pilotos de la parrilla realizarán contra Marc Márquez para derrocarlo, y la que pelea con la historia que el de Cervera mantendrá para intentar igualar a Valentino Rossi.

Tras la estela de la Fórmula 1

La Fórmula 1 volvió hace unas semanas y ya ha disputado sus dos primeros grandes premios de la temporada. Atípicos, como lo serán los de MotoGP, pero volver es lo que cuenta porque volver es ganar. Sin embargo, el Gran Circo ha marcado algunas pautas que se repetirán o se asemejarán mucho a las que llevará a cabo el Mundial de motociclismo.

Los dos espectáculos más seguidos del motor se parecerán este año más que nunca. Ya que crecerán uno a imagen y semejanza del otro. La primera de esas semejanzas la opción elegida de repetir dos pruebas del Mundial en el mismo circuito, tal y como se ha hecho por ejemplo en el circuito de Austria en Fórmula 1, en el que han tenido lugar las dos primeras carreras del campeonato.

De esta forma, los circuitos de Jerez, Spielberg, Misano, MotorLand y Ricardo Tormo albergarán dos carreras consecutivas. Junto a ellos completarán el calendario del Mundial los circuitos de Brno, Montmeló y Le Mans. La nota destacable estará en que la configuración del campeonato no permite que dos pruebas se llamen de la misma forma, por lo que aquellos circuitos que repiten tendrán que nombrar a sus Grandes Premios con dos nombres diferentes. A estas 13 carreras habría que añadir tres más que aún no están confirmadas, sino que se encuentran suspendidas y a falta de estudio, y que son Termas de Río Hondo en Argentina, Tailandia y Sepang.

Otras similitudes que tendrá el Mundial de MotoGP respecto al de Fórmula 1 será la creación de diferentes burbujas para establecer espacios de seguridad entre los pilotos, prensa y equipos para conformar un paddock perfectamente seguro. Además, se realizarán test continuos a todos los presentes y participantes y, evidentemente, las carreras se celebrarán sin público y a puerta cerrada.

Un Mundial corto, europeo y español

El Mundial de 2020 contará con tan solo 13 carreras, que podrían ampliarse si las condiciones lo permiten hasta 16. Aun así, será un campeonato mucho más corto de lo habitual, ya que lo frecuente es que en los últimos años se disputen entre 18 y 19 Grandes Premios, por lo que, de momento, habrá un desfase de hasta 6 pruebas.

Además, tendrá una particularidad especial en cuanto a las zonas en las que se va a disputar. El Mundial va a ser plenamente europeo, ya que las 13 carreras que hay confirmadas se disputen en países del Viejo Continente como Austria, Italia, Francia o República Checa. Por su parte, las tres carreras que se encuentran en 'stand by', sí pertenecen al resto del mundo, ya que se tratan de Argentina, Tailandia y Malasia.

Este nuevo calendario, creado para la ocasión, provocará que sea un Mundial mucho más intenso y concentrado sin tiempo para distracciones y que se jugará en zonas y entornos muy parecidos, por lo que las condiciones climatológicas podrían ser muy similares salvo inclemencias meteorológicas pasajeras. Esto ya ocurrió este fin de semana en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, donde la primera carrera fue en seco, los entrenamientos de la segunda y la clasificación fueron en mojado, y la segunda carrera volvió a ser en seco.

Márquez, en el centro, escoltado por Rins y Maverick, en el podio del Gran Premio de España. David Gómez

Pero, además, la concentración de carreras del Mundial será total, ya que se podría considerar como el campeonato más español de la historia. El título de MotoGP se pondrá en juego con un calendario que bien podría ser el del Campeonato de España y es que, de las 13 carreras que se encuentra confirmadas de manera oficial, más del 50% se disputarán en nuestro país.

El sabor español del calendario lo ponen las siete pruebas que llevarán a cabo dentro de nuestras fronteras, eso sí, favorecidas por la repetición de algunos circuitos. Por orden cronológico llegarán las dos primeras carreras en Jerez de forma consecutiva en lo que serán el Gran Premio Red Bull de España y el Gran Premio Red Bull de Andalucía.

El campeonato no regresará a nuestro país hasta el 27 de septiembre con la disputa del Gran Premio de Cataluña en el circuito de Montmeló. Más tarde, el 18 y el 25 de octubre repetirán el circuito de MotorLand Aragón, uno de los más bonitos y deseados del mundo. Por último, el campeonato del mundo terminará, si ninguna carrera más se añade, en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste, con dos pruebas más en el mes de noviembre.

Este Mundial de MotoGP no solo tendrá un sabor español por la enorme cantidad de pruebas que se disputarán en nuestro país, sino porque nueve pilotos de la parrilla serán españoles: Marc Márquez, Maverick Viñales, Pol Espargaró, Aleix Espargaró, Alex Rins, Tito Rabat, Iker Lecuona y Joan Mir.

Un título a contrarreloj

Esta temporada tan atípica provocará muchos cambios en la idiosincrasia del Mundial, tanto para los equipos, los organizadores como sobre todo los pilotos. Los corredores tendrán que llevar a cabo un cambio de chip de lo que sería una temporada habitual. Más allá de por las fechas, los circuitos y las condiciones, será por las circunstancias que han llevado a esta situación.

La pandemia causada por el coronavirus que ha tocado al deporte de manera especial obliga a ser cauteloso con todas las actividades. Pero, la situación actual, donde lejos de estar controlado el virus está provocando nuevos rebrotes, obligarán a los pilotos a poner la carne en el asador desde el principio.

La salida de una carrera de MotoGP, en el circuito de Jerez-Ángel Nieto. MotoGP

Nadie puede garantizar que el Mundial no se volverá a parar en una carrera o en diez, tal y como avanza la enfermedad. Por ello, el escenario en el que el campeonato se tenga que suspender de nuevo y dar como campeón al piloto que en ese momento se sitúe al frente de la clasificación no es descabellado. Empezar bien y colocarse arriba es vital para que un nuevo parón no reste opciones de triunfo.

Además, el hecho de que esta temporada sea más corta de lo normal con hasta seis grandes premios menos de lo habitual, implica que haya menos puntos en juego, por lo que será mucho más complicado remontar un mal inicio. Con menos pruebas, hay menos tiempo y menos oportunidades de reconducir el rumbo de la temporada.

Este aspecto añadirá más emoción y más riesgo en el campeonato desde la primera carrera, ya que todos están obligados a ir al límite para ganar la mayor cantidad de puntos posible en el mejor espacio de tiempo.

Todos contra Marc

Si algo no cambia ni con Covid-19 ni sin él es que hay un favorito por encima de todos para alzarse con el título incluso cuando aun no se han recorrido los primeros kilómetros del Mundial. El máximo favorito al título será, un año más, Marc Márquez Alentà. El piloto de Honda es el auténtico dominador del campeonato del mundo y de las dos ruedas, y se acerca cada vez más al calificativo de imbatible porque año tras año demuestra que nadie le puede hacer frente.

El actual campeón ha terminado en lo más alto del podio en seis de las últimas siete temporadas, lo que conforma un palmarés de auténtico escándalo que lo sitúa al lado de mitos como Agostini o Mike Doohan. A sus 27 años, cumplirá 28 en febrero, tiene la oportunidad de seguir creciendo, de seguir ampliando su dominio y su talento para situarse entre los mejores de la historia, sino el mejor.

Sin embargo, para frenar su dominio tendrá que vencer a una terna de pilotos que se presentan más combativos que nunca y que intentarán ponerle las cosas muy difíciles al español.

El primero de ellos, su máximo rival los últimos años, será Andrea Dovizioso. El piloto italiano es el único que ha demostrado hasta el momento poder tratar de tú a tú en ciertos momentos al hexacampeón, arrebatarle victorias y llevarle al límite para decidir campeonatos.

Dovizioso celebra tras ganar el Gran Premio de Austria EFE

El corredor de Ducati ha sido subcampeón en las últimas tres ediciones, por lo que intentará esta temporada cortar esa mala racha y subirse a lo más alto del podio. Sin embargo, arrancará el Mundial tocado tras una caída de motocross y eso le podría pasar factura en un campeonato en el que comenzar mermado puede ser una lacra demasiado grande.

Los otros dos grandes rivales de Marc estarán en Yamaha. El primero de ellos es otro español, Maverick Viñales. El corredor nacional, que pilota una moto que este año parece ir realmente bien, se presenta como el otro gran aspirante a derrocar a Marc, aunque sin duda no lo tendrá sencillo. Para él, será de obligado cumplimiento ofrecer el máximo y dar la mejor imagen posible para demostrar que puede ser el líder y la imagen de un equipo que al año que viene no tendrá a Valentino.

Maverick Viñales, en su Yamaha EFE

'El Doctor' se sitúa como otro gran aspirante a batir a Márquez. 'Vale', que disfruta también de los avances de la Yamaha, pretende seguir agrandando su historia para poner diferencias con un Marc Márquez que firma unos registros muy similares a los de su palmarés y amenaza con arrebatarle el trono de mejor piloto de todos los tiempos.

Por detrás llega un grupo de corredores con hambre, muy jóvenes la mayoría de ellos y con poco que perder que intentarán dar la sorpresa y, carrera a carrera, intentar sumar puntos para posicionarse arriba en la clasificación y permanecer con opciones. Algunos de esos pilotos podrían ser Danilo Petrucci, compañero de 'Dovi' en Ducati, las motos satélites de Yamaha de Fabio Quartararo y Morbidelli, los pilotos del equipo Suzuki Joan Mir y Alex Rins que se presentan como candidatos a la revelación de la temporada, o clásicos de la parrilla como los Espargaró, Iannone, Zarco o Crutchlow.

A la caza de Valentino

Marc Márquez tendrá una oportunidad y un objetivo únicos para el presente campeonato del mundo que comienza este fin de semana en Jerez. Si el de Cervera consigue vencer al cabo de las 13 carreras de las que constará la edición de 2020, se situaría con nueve entorchados mundiales, siete de ellos ganados en la categoría reina, lo que supondría igualar al mayor talento que ha dado la historia del motociclismo, su ídolo y actual 'enemigo' Valentino Rossi.

Por ello, la temporada de Márquez adquiere una dimensión especial, porque, además, será la última en la que 'Vale' compita con una moto oficial. El próximo año, en 2021, lo hará con la moto satélite del equipo Yamaha al confirmarse el ascenso de Fabio Quartararo como compañero de Maverick Viñales.

Valentino Rossi, en Phillip Island Reuters

La Yamaha M1 parece estar dando un gran rendimiento en las primeras pruebas realizadas antes de comenzar el curso, por lo que el italiano podría tener una última oportunidad de pelear por su décima corona y retrasar así unos años, o quizás para siempre, el sorpasso de Márquez.

Además, si Marc consigue ganar este Mundial 2020, enlazaría cinco triunfos consecutivos, cifra a la que llegó de forma ininterrumpida Rossi entre los años 2001 y 2005, teniendo a tiro superar este récord del italiano la próxima campaña, ya con un Valentino fuera de la primera línea de las motos oficiales. Esto también le permitiría acercarse a los siete títulos consecutivos que consiguió ganar el otro genio del motociclismo, Giacomo Agostini.

Por si estos logros fueran pocos, Márquez tiene aun más alicientes para seguir sumando registros en una carrera en la que podría quedarse él solo frente a la historia. El de Cervera es el tercer piloto con más victorias de la historia con 56, y tiene opciones de recortar distancias con Agostini que se encuentra en la segunda plaza con 68 triunfos.

Marc Marquez y Valenti Rossi EFE

Además, el piloto de Honda tiene la oportunidad de seguir subiendo puestos en otras clasificaciones de leyenda como la de mayor número de podios, en la que se sitúa cuarto a 17 de Dani Pedrosa, y en la de vueltas rápidas, donde es tercero a trece de Agostini, todas ellas dominadas por un intratable Valentino Rossi que tiene más alejado al español que en la carrera por el mayor número de Mundiales.

Sin duda, espera una apasionante temporada, corta y muy exigente, que se desarrollará en Europa con gran protagonismo español y que podría suponer la última batalla entre dos mitos vivientes como Valentino Rossi y Marc Márquez. Que comience el juego de 2020.

