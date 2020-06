Ducati desvela el astronómico sueldo de Marc Márquez en Honda

El Mundial de MotoGP echará a andar en breve y muchas marcas ya están probando las que serán sus nuevas máquinas. Una de las primeras en rodar ha sido Ducati, que ya se ha dejado ver por el circuito de Misano con su piloto probador Michele Pirro. La montura italiana, que busca pilotos para 2021, ha tentando incluso a Marc Márquez.

El equipo se encuentra inmerso en varias negociaciones para cerrar cuáles serán sus pilotos el próximo año y las incógnitas son varias. El director deportivo, Paolo Ciabatti, ha afirmado que están intentando llegar a un acuerdo con varios corredores, pero que suman varias operaciones fallidas, entre ellas la de Marc Márquez.

Además, el directivo transalpino aprovechó para soltar una bomba sobre el piloto español: "No es verdad que no le hayamos contactado. La realidad es que él pronto nos dijo que su prioridad era seguir con Honda". Sin embargo, la fidelidad de Márquez por HRC no se debe al amor por sus colores, sino a una mareante oferta económica.

Marc Márquez, durante una carrera de MotoGP

"Los japoneses lo han blindado con una cifra que si no es de 20 es de 15 millones al año. Contra eso, económicamente, hay poco que hacer", afirmaba el director deportivo de Ducati, que tenía el sueño de vestir a Marc con el mono rojo de la marca a pesar de haber firmado por 4 años con su actual equipo.

Sin embargo, la del piloto de Cervera no ha sido la única negativa que se ha llevado el conjunto italiano, ya que tampoco han podido llevar a cabo el fichaje de dos de las perlas del mundial como Maverick Viñales y Fabio Quartararo.

"Quartararo era un objetivo muy difícil de lograr, quería seguir en Yamaha. Su primer objetivo era tener un M1 oficial este año, y lo logró. Jarvis, en contrapartida, le ofreció un contrato de dos años. Dentro de tres años, Fabio podrá decidir si quitarse de todos los caprichos que tendrá y cambiar de moto", apuntaba.

Fabio Quartararo, durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Malasia. AMV

Sobre el piloto español, Paolo afirmaba lo siguiente: "Con Viñales las cosas fueron distintas. Tuvo una propuesta directamente de Japón en la que le ofrecían ser el primer piloto. Después de tantos años a la sombra de Valentino Rossi esto le debe haber dado una motivación fuerte, sin duda".

De esta forma, los esfuerzos de Ducati se centrarán ahora en cerrar de una vez por todas la continuación de Andrea Dovizioso, cuyos rumores de retirada dibujan más sombras sobre el futuro del equipo italiano: "No, no es verdad que 'Dovi' piense retirarse".

Ciabatti afirma que Dovizioso tiene un gran futuro por delante y una moto para lograr cosas importantes: "A mí no me gusta hablar de tener la sartén por el mango, pero, en realidad, quien la tiene es el que puede disponer de una de las mejores motos. Y nosotros la tenemos".

La terna de pilotos de Ducati

"Si Márquez no existiese, Dovi habría ganado tres títulos. Pero esto no es un discurso. No es verdad que nos hayamos dormido con nuestras decisiones. Pensamos que Miller tiene un gran talento y puede dar el salto de calidad. Esperamos que Bagnaia nos haga ver lo que vale y aún tenemos a Zarco", comentaba.

Viñalez, Márquez y Dovizioso. EFE

En Ducati no cierran la puerta a ninguno de sus pilotos, pero siguen buscando una nueva estrella que lidere el proyecto de la moto del eterno aspirante. Solo una caída de HRC que descontente a Márquez puede hacer que el pulso del mundial se invierta en favor de los italianos.

[Más información: Repsol Honda piensa en Pol Espargaró para 2021 en lugar de... ¿Alex Márquez?]