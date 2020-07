Rossi: "Lo que ha hecho Marc Márquez es increíble ya como ser humano"

La hazaña de Marc Márquez al subirse en la moto en Jerez este fin de semana no ha pasado desapercibida para nadie. Ni siquiera para uno de los grandes rivales del piloto español en los últimos años, Valentino Rossi. El italiano ha hablado tras la clasificación del Gran Premio de Andalucía, el segundo consecutivo en Jerez.

"Creo que la decisión de los médicos fue un poco extrema. Pero ver cómo está después de una operación como la que se le practicó es increíble ya como ser humano", dijo Rossi acerca de lo realizado por el mayor de los Márquez, que a pesar de todo no podrá correr este domingo en Jerez al no verse en las condiciones adecuadas.

Y, además, Rossi cree que Marc seguirá teniendo opciones al título pese a este gran tropiezo: "Todo dependerá de los puntos que sumen Fabio Quartararo, Maverick Viñales y Dovizioso. El campeonato es corto, pero Márquez demostró en la primera carrera que era el más rápido de todos. Creo que el Mundial no se ha acabado para él".

Valentino Rossi traza un viraje, durante el test previo al Gran Premio de España, en Jerez. Yamaha

Rossi también dejó claro que no le afecta que el piloto de Repsol Honda fuera a correr o no: "Para mí, que Márquez corra o no lo haga no me cambia nada". Y de cara a la carrera prevé un calor extremo: "Creo que mañana afrontaremos la carrera más calurosa de nuestra vida. La situación es un poco al límite".

Para concluir habló de la progresión que ha mostrado su equipo en Jerez: "Hemos mejorado y estoy en una buena posición para pelear por el podio, pero mi ritmo de momento no me da para llegar a él".

Pole de Quartararo

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) sumó su segunda pole position consecutiva al ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de Andalucía de MotoGP en el circuito de Ángel Nieto de Jerez, por delante del español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y del italiano Francesco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP20).

[Más información: Marc Márquez no se rinde por el Mundial: "Si estoy aquí es porque lo veo posible"]