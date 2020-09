La policía italiana exculpa a la Juventus del 'caso Suárez': "No está bajo investigación"

Luis Suárez estaba siendo protagonista por su posible fichaje por la Juventus de Turín. Sin embargo, los titulares han cambiado y el uruguayo ahora está en el centro de todos los focos por su presunto fraude para obtener el pasaporte italiano. El delantero quería este documento para facilitar su llegada a la Vecchia Signora, pero esa opción ya está completamente descartada y más después de las investigaciones abiertas.

Las autoridades italianas han comenzado una investigación para determinar si Luis Suárez aprobó el examen para obtener el pasaporte de la forma reglamentaria. Se habla de posibles preguntas pactadas, de un aprobado cerrado antes de realizar el examen y de toda una trama para que el uruguayo no tuviera problemas para sacar adelante la prueba.

Selvaggio Sarri, de la Guardia di Finanza, ha dado nuevos detalles acerca de la investigación que ya se está realizando. El miembro de la policía italiana ha descartado, además, que la Juventus de Turín haya participado en esta supuesta estafa legal para obtener el pasaporte.

Sarri ha confirmado en declaraciones para Radio Punto Nuovo recogidas por medios italianos, que aunque es la Juventus la que "ha organizado el examen", el club "no está bajo investigación en este momento". La información con la que se trabaja es que la entidad de Turín quería "fichar al jugador y la universidad estaba disponible para hacer el examen".

Luis Suárez en un anuncio promocional Instagram (luissuarez9)

Sin embargo, los problemas y supuestas estafas comienzan cuando se enfrentan "a una persona que no sabía nada de italiano". Las autoridades recalcan que "formalmente se logró un nivel de conocimiento intermedio", pero lo que han podido descubrir es que "estaba todo predeterminado". Además, descartan cualquier "presión externa" para que Suárez obtuviera el pasaporte y señalan a una "iniciativa de los que trabajan en la Universidad de Perugia que se dejaron encantar por tal persona".

La hipótesis que barajan, después de iniciar las investigaciones en febrero de 2020 por más posibles fraudes, es que los examinadores, debido a la relevancia que tenía Luis Suárez, intentaron facilitar por todos los medios el aprobado y así entablar cierta relación con jugador y club. Prepararon al uruguayo con preguntas cerradas para que, a la hora de realizar el examen, no tuviera mayor dificultad para contestar. Fueron los organizadores los que también se encargaron de evitar cualquier encuentro con periodistas. Por el momento, ni Suárez ni la Juve están siendo investigados.

Las evidentes grabaciones

Las grabaciones con las que se trabaja en la investigación son evidentes. Constantan una estafa por la que Luis Suárez debía obtener el certificado sí o sí. A pesar de no contar con los conocimientos suficientes para alcanzar el nivel de italiano necesario para recibir el pasaporte, los examinadores organizaron todo para que no hubiera ningún problema.

"Hoy doy mi última clase y me la tengo que preparar porque no dice ni una palabra. Aprobará porque con 10 millones por temporada de salario no puedes no aprobarle porque no tenga el B1...", se recoge en una de las grabaciones que tienen las autoridades.

Suárez, fuera de la Serie A

La llegada de Luis Suárez a la Juventus era una de las opciones con más posibilidades hace unos días. Sin embargo, el equipo italiano vio de las dificultades que iban a haber para obtener el pasaporte y buscaron otro refuerzo para su delantera. El equipo italiano, tal y como reconoció públicamente, no veía tiempo suficiente para que Suárez obtuviera los documentos necesarios.

A pesar de ello, el uruguayo siguió adelante hasta que ha estallado este escándalo. El Atlético de Madrid, tras la marcha de Morata, es quien se ha colocado como gran favorito para hacerse con el fichaje del delantero. El visto bueno de Barcelona, que es clave, es lo que parece más complicado.

