Valentino Rossi y su aviso a Lorenzo: "Si quieres hacer de piloto probador, necesitas entrenar"

Valentino Rossi está viviendo un año de altibajos. A pesar de que las sensaciones sobre la Yamaha son buenas, no está consolidando esos buenos momentos en resultados. Sin embargo, el italiano se muestra contento y está cerca de los puestos de cabeza en el mundial, donde todavía no hay piloto que esté llamado a ser el principal aspirante a llevarse el título.

Sin embargo, a Rossi se le acaban las fechas para reengancharse a una lucha por el campeonato que está más cerca que en los últimos años. Las Yamaha están dando la talla, por lo que Valentino podría estar dejando pasar una oportunidad única de seguir ampliando su leyenda con algún podio y alguna victoria más para su extenso palmarés.

El piloto de Tavullia, ha cometido pequeños errores en momentos puntuales que le han hecho irse al suelo cuando rodaba arriba o perder alguna posición en las vueltas finales que, de haber estado un poco más sólido, le hubieran metido de lleno en una lucha que está cada vez más igualada.

Valentino Rossi traza un viraje con su YZR-M1, en el circuito de Misano. Reuters

Quien también forma parte del equipo Yamaha, de momento, es Jorge Lorenzo. El balear es piloto probador de la marca de los diapasones y se encuentra en negociaciones para ampliar su vínculo un año más. Sin embargo, los últimos comentarios de Jorge y alguna actitud un tanto controvertida los últimos meses han provocado ciertas dudas sobre su figura.

Ahora, Valentino Rossi ha decidido dejarle un recadito, un aviso para que piense qué hacer con su futuro más inmediato: "Jorge, en Malasia, en febrero, no estuvo muy mal. Fue con la M1 y fue fuerte, hizo un buen trabajo, estuvo cerca de nosotros, cerca de los pilotos normales. Pero, después, él dijo que no había ido con una moto hasta Portimao. Creo que Jorge es una gran oportunidad para Yamaha, porque tiene un gran potencial, pero si quieres hacer de piloto probador, necesitas entrenar, usar motos. Porque si estás ocho meses sin tocar una moto, después es imposible llevar al límite una MotoGP. Si Jorge quiere seguir, necesita hacer test, necesita llevar otro tipo de moto durante la temporada".

Jorge Lorenzo en los tests de Portimao Instagram (jorgelorenzo99)

Así de duro y de contundente se ha mostrado Valentino Rossi con el que fuera su compañero y rival en MotoGP. Lo cierto es que Lorenzo ha asegurado que ahora ha decidido llevar otro tipo de vida, muy diferente de la que llevaba cuando era piloto oficial del mundial. Sin embargo, eso va en perjuicio de Rossi, Viñales y todos los pilotos de Yamaha que deberían utilizar los datos de su piloto probador.

Luca y un equipo propio

Otro de los temas que tocó Rossi en Le Mans fue el salto de su hermano Luca, que sufrió una aparatosa caída en los entrenamientos, a MotoGP: "Estamos interesados por Luca, para llevarlo a MotoGP el año que viene. Aún están hablando, pero no sé si será posible. Lo espero, espero tener a Luca en MotoGP".

"Lo primero y fundamental es que no pague yo, como Valentino, que pague la VR46 o los patrocinadores. Estamos pensando en todo. Estaría bien llevar a Luca a MotoGP con la Ducati, sobre todo, si Ducati tiene un interés particular en Luca y no sólo por hacerle hacer un año en MotoGP. Sobre Moto3, nos gustaría no cerrar, pero necesitamos ver cuánto dinero encontramos porque no es fácil para nadie".

Además, Valentino cerró la puerta a tener su propio equipo el próximo año en la categoría reina: "No es verdad. En 2021, la VR46 no tendrá un equipo en MotoGP, seguro. No lo lograremos. Podemos hablar para el futuro, para 2022. Eventualmente, sería Marini en el equipo Esponsorama, no sería un equipo de la VR46".

