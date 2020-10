El mensaje de Cristiano Ronaldo desde su piscina confinado tras dar positivo por coronavirus

Cristiano Ronaldo no para. El futbolista portugués dio positivo por coronavirus en la concentración de su selección durante el parón internacional. Sin embargo, el crack luso ha buscado la forma de intentar hacer el menor tiempo de cuarentena posible para regresar cuanto antes a los entrenamientos.

La idea del jugador de la Juventus es regresar lo más pronto posible junto al resto de sus compañeros para poder afrontar el importante duelo de Champions frente al FC Barcelona que será el próximo 28 de octubre. Por ello, Cristiano tomó la decisión de volar hasta Turín para pasar la cuarentena en Italia, donde el periodo obligatorio es de solo 10 días, y no de 14 como en Portugal.

Cristiano tomó un avión privado medicalizado y regresó a Turín donde ya se ejercita en solitario para no perder la excelente forma física que atesora. De hecho, ya ha mostrado a través de sus redes sociales que ya está trabajando para poder regresar al máximo de sus capacidades en cuanto las autoridades sanitarias le den el visto bueno y haya obtenido el correspondiente número de negativos necesarios.

El jet privado medicalizado de Cristiano Ronaldo Reuters

Por ello, este viernes, Cristiano ha decidido mostrar en sus redes sociales cómo se ejercita en su piscina mientras permanece confinado a la espera de superar la Covid-19. Además, el luso ha aprovechado para dejar un mensaje a sus seguidores, dando buena muestra de que se encuentra en perfectas condiciones y esperando poder regresar a la vida normal cuanto antes.

"No dejes que lo que no puedes hacer se interponga en el camino de lo que puedes hacer", así ha sido el mensaje lanzado por Cristiano Ronaldo que muestra claramente que, a pesar de estar pasando por un momento que no le permite hacer lo que más le gusta, jugar al fútbol y competir, el luso sigue trabajando y exprimiéndose al máximo.

Ver esta publicación en Instagram “Não deixes aquilo que não podes fazer atrapalhar o que podes fazer” Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 16 Oct, 2020 a las 3:58 PDT

Ahora, el portugués deberá pasar varios días trabajando en solitario mientras permanece confinado, poniéndose a punto para poder estar en una gran forma cuando le permitan regresar a los terrenos de juego, algo que sin duda hará con las ganas y la ambición que siempre le caracterizan y que hacen de él un auténtico animal competitivo que siempre quiere más.

Cristiano ya piensa en su vuelta

Además, Cristiano tiene apuntado en rojo en su calendario ese duelo frente a Leo Messi y frente al FC Barcelona del 28 de octubre, partido que no se quiere perder por nada del mundo y que el coronavirus ha estado a punto de arrebatarle.

Sin embargo, Cristiano todavía tendrá que hacer frente a un tema, y es a las posibles consecuencias que arrastre su decisión de volar desde Portugal hasta Turín después de haber dado positivo. Tal y como ha indicado el gobierno italiano, Cristiano podría haberse saltado los protocolos anti Covid, lo que podría traerle importantes problemas al jugador luso, ya que sus movimientos están siendo investigados y al no haber autorizaciones sanitarias, podría tener una sanción.

