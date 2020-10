Maradona: "Sabía que Messi iba a terminar mal en el Barça, no le trataron como se merece"

Diego Armando Maradona fue, es y será uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Su talento, infinito, iba en proporción a su descaro en el terreno de juego y a su personalidad, absolutamente inabordable. Era un genio en todo lo que hacía y lo que pasaba por su mente estaba a años luz de lo que cualquier otro jugador llegaba a imaginar.

Retirado hace ya muchos años como profesional, ahora es técnico, aunque no ha tenido ni mucho menos el éxito que tuvo cuando vestía de corto y se calzaba las botas cada domingo. Sin embargo, sus palabras siguen siendo escuchadas y tenidas en cuenta porque siempre será una autoridad superior a casi cualquier otro.

Muchos hoy en día le comparan con Leo Messi, un jugador con algo menos de talento, menos genio, pero mucho más trabajador, constante y regular. Otro genio, pero de esta época, donde el físico ha ganado una importancia total y donde solo vale con el talento. Todo es más profesional, menos alocado, y también más legal.

Leo Messi, durante el Juventus - Barcelona de la Champions League Reuters

Diego ha hablado muchas veces de Messi, que fue su pupilo en la selección argentina, y lo último que ha hecho ha sido opinar sobre la situación que ha vivido en los últimos meses el futbolista azulgrana con su club y con su antiguo presidente, Josep María Bartomeu, en el medio argentino Clarín. El 'Pelusa' ha querido comparar su propia experiencia personal en el FC Barcelona con la que ha vivido Leo, y por eso afirma que le entiende a la perfección.

"Yo sabía que eso iba a terminar mal y pensé que Leo se iba. Me pasó a mí también. El Barcelona no es un club fácil y son muchos años los que él lleva ahí y no lo trataron como se merecía. Les dio todo, los llevo a lo más alto y un día quiso salir para cambiar de aires y le dijeron que no. Lo que pasa es que pegar un portazo no es fácil, hay contrato, un club muy grande, la gente que te quiere. Yo en el Napoli no lo hice".

Sin embargo, Maradona no habló solo de Messi, si no que también habló de él mismo, ya que cumple 60 años, seis décadas de agradecimiento al fútbol, quien se lo ha dado todo: "Fui y soy muy feliz. El fútbol me dio todo lo que tengo, más de lo que hubiese imaginado. Y si no hubiese tenido esa adicción habría podido jugar mucho más. Pero hoy eso es pasado, estoy bien y lo que más lamento es no tener a mis viejos".

El temor a la Covid-19

Un emocionado Diego pedía un bonito deseo para la gente de su país, Argentina, y para toda la sociedad, en un momento tan difícil como el que se atraviesa: "Que pase cuanto antes esta pandemia y que mi Argentina pueda salir adelante. Quiero que todos los argentinos estén bien, tenemos un país hermoso y confío en que nuestro Presidente va a poder sacarnos de este momento".

Diego Armando Maradona, en un entrenamiento con Esgrima La Plata EFE

Maradona asegura no haber conocido nada igual como el coronavirus, algo que acecha en cada en esquina y que tiene al pueblo atemorizado: "Esto es lo peor que nos pudo pasar, nunca vi algo igual. Y a Latinoamérica le pega mucho más. Ojalá termine pronto, hay gente que no la está pasando bien, mucha gente que quedó sin trabajo, que le cuesta poder tener para comer".

Por último, el 'Pelusa' se mostró muy agradecido por el gran recibimiento que tuvo cuando decidió emprender su nueva aventura como técnico en Argentina: "Yo a la gente le voy a estar eternamente agradecido. Todos los días me sorprenden, lo que viví en esta vuelta al fútbol argentino no lo voy a olvidar jamás. Superó lo que yo podría imaginar. Porque estuve mucho tiempo afuera y a veces uno se pregunta si la gente me seguirá queriendo, si seguirán sintiendo lo mismo".

