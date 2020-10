Koeman y la falta de gol del Barça: "Ante la Juventus fallamos bastante delante de la portería"

Ronald Koeman ha comparecido antes los medios de comunicación de forma telemática para analizar el encuentro de Liga ante del Deportivo Alavés. Los blaugranas llegan con cierta moral tras su buena victoria en Turín frente a la Juventus, donde cuajaron un convincente partido a pesar de que les faltó gol, algo que se lleva repitiendo toda la temporada.

Por ello, el técnico holandés sabe que tienen que volver a afinar la puntería cuanto antes, ya que otro tropiezo en el campeonato doméstico podría ser terrible. El Barça no se puede permitir descuidos y el Alavés intentará aprovechar sus debilidades para hacerle sumar al conjunto catalán su tercer partido consecutivo en Liga sin ganar.

El entrenador del FC Barcelona ha analizado a su rival y también ha repasado los temas de interés de su plantilla donde el rendimiento de Pedri está eclipsando al resto. Mientras tanto, jugadores como Griezmann y Dembélé parecen poco a poco volver a la buena dinámica, aunque todavía tienen que confirmar sus buenas sensaciones.

Deportivo Alavés, próximo rival

"Como cualquier contrario analizamos bien nuestro partido. Pueden tener diferentes opciones de su sistema. Lo más importante es analizar y dar los informes a nuestros jugadores, pero lo más importante es hablar de nosotros mismos y jugar un partido con un ritmo alto como el otro día".

"Cualquier partido puede complicarse, nos interesa sobretodo el ritmo de balón, si es alto encontraremos espacios y sabemos que en este momento en Liga necesitamos los puntos".

La falta de gol del equipo

"Es posible, pero también creo que hay que mirar el aspecto físico. Se nota que el equipo cada vez va a más. El otro día fue un partido completo, bueno no tanto porque fallamos bastante delante de portería, pero es un equipo que sabe más buscar espacios y se pueden cambiar jugadores porque tenemos más de once jugadores".

El regreso de Ter Stegen y Umtiti

"Marc está entrenando con el grupo desde ayer, está bien, pero le falta un poco para jugar. Ojalá esté en condiciones de jugar, pero no es bueno poner fecha. Necesita un par de entrenamientos más para estar bien físicamente sin problemas de poder jugar".

"Samuel de momento no está en condiciones de participar. Hoy ha hecho una parte del entreno y necesita entrenamientos enteros y varios días. Estoy contento porque está más o menos con el grupo pero necesita más entrenos".

El rendimiento de Pedri

"Pedri es un chico muy normal y muy humilde, creo que todo lo que ha salido en prensa después de su partido es normal porque teniendo 17 años jugando primero El Clásico y luego contra la Juventus, es normal que la prensa hable de él. Es un chico muy humilde que tiene los pies en el suelo, y si no somos nosotros los que tenemos que ponérselos. Disfruta de sus partidos y tiene la ayuda de sus compañeros para brillar si juega".

"Creo que puede jugar en diferentes posiciones en función de muchas razones. En función de tener una marca como con Cuadrado el otro día, para defender junto a Jordi Alba. Depende también de la posición de Leo, es diferente si juega de punta o detrás del nueve. Depende de varias razones y Pedri ha demostrado que puede jugar en diferentes posiciones".

Pedri, contra la Juventus EFE

El consejo a Ansu Fati

"Le aconsejaría seguir trabajando y seguir mejorando. Ayer estuvimos un rato hablando el tema de la concentración. En ese sentido tiene que mejorar porque a veces sus pérdidas de balón son por concentración y no por calidad. En ese sentido tiene que mejorar y tiene nuestra ayuda todos los días. Es un gran talento y tenemos que ayudarle a mejorar cosas en su proyección. Hay que estar preparado cada día para mejorar".

Su mensaje a los jóvenes

"A todos les digo que disfruten el momento. No es normal que dos chicos de 17 años jueguen a este nivel. Es un mérito grande. El consejo a ellos es que sean humildes y trabajen mucho porque una carrera es muy larga. Estos jugadores que he visto estos dos tres meses son muy buena gente, saben qué tienen que hacer y están entrenando para mejorar. Estamos para ayudarles a mejorar y disfrutar de su juego y de poder estar con gente como Messi, Busquets u otros jugadores".

Dembélé sigue mejorando

"Lo que ha influido en su rendimiento han sido las lesiones, hoy en día está físicamente mucho mejor y ha participado en los partidos. Es creativo, tiene mucha velocidad y el equipo necesita gente que se vaya en el uno contra uno porque creas espacios y no pierdes balones en zonas del campo que no son importantes. Puede mejorar pero sobretodo buscar el uno contra uno, entrar por la banda y algunos aspectos tácticos. Para él es importante que está físicamente bien".

Las ausencias de Riqui Puig

"Es una decisión técnica. En varios partidos a principio de temporada hemos llevado 23 jugadores y para mí es demasiado. Lo mejor es viajar con 20 o 21 máximo. Prefiero que haya jugadores que entrenen un entrenamiento muy intenso por si les necesito que estén en plena forma para jugar".

La lesión de Araujo

"Tiene mucho futuro. Tiene calidades defensivas muy importantes, a pesar de su altura es bastante rápido, es fuerte, va bien de cabeza, en tema defensivo lo ha demostrado en los partidos que ha jugado y en los minutos que ha tenido. Sabemos que es un jugador joven que tiene mucho futuro y que tiene que mejorar en diferentes aspectos, como construir su posición desde atrás y su primer toque de balón. Estoy muy contento, lástima que no puede estar por una lesión y ojalá esté con nosotros dentro de poco otra vez".

Sigue esperando a Griezmann

"Si ganas un partido como el otro día se nota en el ambiente del vestuario. Después del partido del Madrid estábamos tristes y el otro día en Turín estábamos contentos con el resultado, pero sobretodo con el juego. Con Antoine no tengo ninguna queja porque en los entrenamientos lo da todo, ojalá tengamos un poco de suerte con él porque el otro día lo hizo bien en dos jugadas y le iría bien marcar para estar más tranquilos".

Griezmann, contra el Villarreal LaLiga

Alternativas en el lateral derecho

"Primero de todo estoy muy contento con el fichaje de Sergiño Dest. Él también es un jugador joven que se tiene que adaptar. Mostró su calidad contra el Madrid, pero pusimos a Sergi Roberto porque ha jugado muy bien al inicio de temporada y no hay razón para dejarle fuera del equipo. Es una buena competencia para ambos y los dos tendrán oportunidades para mostrar sus calidades. Es una buena pelea en esa posición".

Los jugadores sin minutos

"Hay pocas posibilidades porque hoy en día el equipo está bastante claro, hay que esperar su oportunidad y demostrar cada día que tienen ganas y enseñar el rendimiento en los entrenamientos o en los partidos con el Barça B para demostrar que estás tocando a la puerta".

La comparación de Messi y Maradona

"En su época Diego fue el mejor jugador. Hoy en día para mí Messi es el mejor jugador. Pero no se puede comparar el fútbol de nuestra época con el fútbol de hoy en día. Hoy es más físico y más intenso, ha cambiado mucho".

El futuro presidente del club

"No lo sé. No está en mis manos. Soy entrenador de este club y trabajo al máximo para sacar el equipo adelante, conseguir buenos resultados y ganar títulos. Es lo que tienen que hacer el entrenador y los jugadores. Y el resto esperar a los cambios. No estoy nervioso y estoy metido en mi trabajo. Es así. A partir de hoy hasta las elecciones hay candidatos que hablan, que dicen cosas de sus proyectos y ya veremos quién será el presidente en el futuro".

Sobre las palabras de Freixa

"No me gusta hablar individualmente de los candidatos, ya veremos qué puede pasar. Mi trabajo no es para estar contento o descontento si alguien quiere cambiar cosas o no. Yo estoy aquí para el club y para ganar cosas y lo más importante es ganar mañana".

