Fernando Simón, a Cristiano Ronaldo: "Ahora es un experto en PCR"

Cristiano Ronaldo ha desatado la polémica por sus críticas a las pruebas PCR de detección de la Covid-19. El delantero luso se perdió un encuentro clave para la Juventus como el del FC Barcelona de Champions y su enfado por no poder estar presente sigue siendo notable. El jugador, por medio de las redes sociales, cargó contra este procedimiento sanitario y las respuestas al luso no se han hecho esperar.

Recientemente, un virólogo italiano, uno de los países donde más daño hizo la pandemia en sus inicios, le mandó un recado irónico: "Le doy la bienvenida en el grupo de virólogos al compañero Cristiano Ronaldo. Nos vendrá muy bien en el próximo partido de fútbol sala contra los oculistas". Ahora, y desde España, ha sido Fernando Simón el que se ha posicionado en esta disputa.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que ha participado en una llamada de vídeo en Facebook con los populares escaladores Iker y Eneko Pou, ha respondido a la pregunta sobre qué le parecía el comentario de Cristiano Ronaldo. Aunque en un primer momento no parecía muy dispuesto a pronunciarse, Simón intentó contextualizar las palabras del delantero y, de paso, también le mandó un mensaje.

"Aquí, desde que empezó la epidemia, todo el mundo es experto en algo relacionado con la salud. Hay muchos que lo son y luego hay muchos que, bueno, han ido aprendiendo por el camino y todo el mundo tiene opinión", comenzó subrayado Simón, que tenía que parar unos segundos por la risa. "A mí me hace gracia. Obviamente. Pero hay que entenderlo un poco", justificaba.

El director del CCAES recalcaba que lo han dicho "muchas veces". Y es que "el hacerse pruebas porque sí, no sirve si no sabes cómo interpretar el resultado". Según Simón, ese es "el problema" en el caso de la polémica con el jugador de la Juve. "Me lo estoy inventando porque no sé exactamente lo que ha dicho", se excusaba.

"Probablemente habrá habido resultados positivos de las pruebas que les han hecho, que luego será gente que ha dado negativo en un segundo resultado y dirá que no valen. Pero cuando haces pruebas a gente que no tiene probabilidades de tener la enfermedad, en lo que te tienes que fijar es en el resultado negativo, no en el positivo".

Simón concluyó con que "si lo interpretas mal, lo interpretas mal". Y, de paso, se dirigió a Cristiano Ronaldo tras sus palabras: "Los resultados de los test hay que saber interpretarlos correctamente, no es tan fácil. Y luego tenemos situaciones como esta, que Cristiano Ronaldo es un experto en PCR. No voy a entrar más en el tema, el hombre tiene muchos recursos para aprender si quiere".

Cristiano, en el foco

El luso lleva siendo protagonista desde que dio positivo por la Covid-19. El delantero comprobó que estaba contagiado durante su estancia con la selección de Portugal. Un positivo que sorprendió y que estuvo rodeado de dudas. Sin embargo, el caso no terminó ahí: Cristiano tomó un avión privado para pasar la cuarentena en Italia y apurar su presencia en la Champions. Un movimiento que provocó críticas de uno de los ministros del país. Todo, finalmente, para repetir un positivo el día antes del duelo ante el Barcelona.

