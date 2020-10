Rapinoe apunta a Cristiano y Messi: "Deberían usar su popularidad para combatir el racismo"

Megan Rapinoe es una de las mejores jugadoras del mundo. Al menos, en el último año, fue considerada la mejor por la FIFA cuando recibió el premio The Best. Sin embargo, no solo es famosa por su desempeño dentro del terreno de juego, sino que también lo es por todo lo que da que hablar fuera de él. Rapinoe siempre es noticia por sus actos o por sus comentarios.

Se trata de jugadora muy involucrada en las luchas sociales. Tanto es así que en ocasiones lleva estas luchas al extremo y peca de ciertas actitudes un tanto sectarias con el resto que no comulgan al 100% con sus mandamientos. Sin embargo, su papel en el fútbol femenino es indiscutible, así como su implicación en la lucha contra el racismo.

Al igual que otros deportistas como Lewis Hamilton, Rapinoe está muy involucrada en intentar luchar contra el racismo, en especial en Estados Unidos, donde durante este último año se han producido importantes revueltas sociales para protestar por el trato que recibe la población afroamericana.

Megan Rapinoe, en un partido de la selección de fútbol femenino de Estados Unidos Reuters

Sin embargo, Rapinoe ha ido ahora un paso más en una entrevista con el medio francés L'Equipe, donde ha querido señalar a varios futbolistas masculinos de máximo nivel. Megan asegura que no están actuando todo lo bien que deberían ya que, gracias a su fama, podrían ser de mucha más ayuda.

Algunos de los jugadores a los que ha señalado directamente son Cristiano y Messi: "Podrían hacer tanto si se decidieran a usar su extremo nivel de popularidad para combatir el racismo, por ejemplo. No estoy hablando de llevar una camiseta de 'Black Lives Matter', estoy hablando de ir más allá". De esta forma, la jugadora estadounidense atizaba a las dos grandes estrellas del fútbol mundial.

En estos momentos, Megan Rapinoe se encuentra inmersa en su lucha por darle a Estados Unidos el presidente que ella considera que se merece, ya que está participando en favor de la campaña electoral de Joe Biden, rival de Donald Trump, demostrando que no solo el actual presidente está vinculado con el deporte. Además, se posiciona como admiradora de la labor que ejercen personajes como LeBron James o Naomi Osaka.

El mensaje a Mbappé

Sin embargo, a pesar de que Rapinoe pide la implicación de Messi y Cristiano, considera que con ellos tiene una lucha perdida, y por ello quiere iniciar una nueva con el que podría ser el heredero de ambos en el trono del fútbol mundial, el francés Kylian Mbappé.

Mbappé, con el PSG Reuters

"Espero que comprenda el impacto que puede tener. Llegó al mundo con un don extraordinario que le permite tener una vida fuera de lo común, tal vez puede preguntarse cómo lograr un equilibrio, cómo inspirar a la juventud. Espero que entienda que puede cambiar el mundo. Si quieres ser el rey, entonces sé el mejor rey que pueda ser".

Este ha sido el mensaje de Megan Rapinoe, la considerada como mejor jugadora del momento, para la nueva joya del fútbol galo y del fútbol mundial, al que quiere unir a su lucha, una en la que según ella, no están ni Messi ni Cristiano, a los que recrimina su supuesta falta de esfuerzos.

[Más información: La NBA vota a Trump: la confesión de un propietario que no gustará a las grandes estrellas]