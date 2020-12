Messi ya está en Barcelona tras sus vacaciones

Leo Messi ya está en Barcelona. El futbolista argentino ha regresado antes de lo previsto a la Ciudad Condal después de la polémica que se ha creado por tener más vacaciones que el resto de sus compañeros. El futbolista tiene permiso para alargar su estancia en Rosario hasta 2021, pero el capitán azulgrana ha decidido adelantar este regreso al martes 29 de diciembre para poder estar con el equipo desde este miércoles. Verá el partido ante el Eibar en casa y pasará la Nochevieja en España.

El club explicó que Messi tendría permiso para volver más tarde que el resto por unas molestias en su tobillo que le habrían impedido entrenar los días previos al choque frente al Eibar, así como jugar el choque. De esta manera, Leo estará disponible para regresar a los entrenamientos cuando Koeman considere que deben empezar a preparar el partido del fin de semana, que será el próximo domingo ante el Huesca en territorio oscense.

Messi ha pasado en Argentina concretamente siete días. El capitán culé cogió un avión en Valladolid una vez acabó el partido frente al conjunto local el pasado 22 de diciembre. Ha utilizado el mismo transporte, su jet privado, para regresar a Barcelona este martes. En la terminal del aeropuerto estaba esperando una furgoneta que le ha llevado tanto a él como a su familia a su domicilio. Habría incluso posibilidad de que el argentino esté en el Camp Nou esta tarde.

Leo Messi aterriza en Barcelona después de 6 días de vacaciones en Rosario



️ El domingo el Barça informó que tenía permiso para volver más tarde y que estaba completando el tratamiento de su tobillo derecho



Habrá que ver la evolución de ese tobillo derecho para conocer si Messi podrá estar disponible este domingo. Todo hace pensar que no tendría ningún problema, ya que algunos lo han llegado a considerar como una simple excusa para que regresara más tarde. Lo que está claro es que los culés tendrán que sacar adelante este choque frente a los armeros sin el '10'. Todo esto sucede después de su explosiva entrevista de este pasado domingo con Jordi Évole.

La excusa de Koeman

Koeman explicó detalladamente el motivo de la ausencia de Leo Messi hasta 2021 en la rueda de prensa previa al choque frente al Eibar de este martes. "Estaba con molestias en el tobillo. No podía entrenar ni jugar mañana. Una semana sin entrenar le viene bien", aclaró el técnico neerlandés confirmando esos problemas físicos. Aún así, no todo el mundo se los ha creído.

Sobre las palabras del argentino en la popular entrevista de este domingo, Koeman ha admitido que siempre ha estado tranquilo aunque ayer confirmase que no tiene nada decidido. "No he visto la entrevista en directo pero hoy ha salido en la prensa y lo he visto. En su caso siempre he estado tranquilo y no voy a estar más tranquilo porque haya dicho que lo decidirá a final de temporada. No puedo influir, lo que podemos hacer es sacar su mejor rendimiento en los partidos y ya veremos qué puede pasar", explicó el entrenador culé.

