Fernando Alonso recuerda el impacto de Lewis Hamilton en la F1: "Vino como un tsunami"

Una de las grandes rivalidades que ha dejado el mundo del deporte en el nuevo siglo es la de Fernando Alonso y Lewis Hamilton en la Fórmula 1. Mucho se ha escrito y se ha hablado sobre la presunta enemistad de estos dos genios del volante y ahora el español ha hablado sobre ello en declaraciones para Sky Sports.

Todo comenzó cuando Fernando Alonso aterrizó en la escudería McLaren en el año 2007. Por aquel entonces, el piloto asturiano se acababa de proclamar de manera consecutiva dos veces campeón del mundo de F1 con Renault. Ahí fue cuando apareció en el panorama el ahora siete veces campeón, el británico Lewis Hamilton.

Ambos pasaron a ser compañeros de equipo en McLaren y Alonso ha recordado ahora aquellos viejos tiempos. "2007 fue una temporada muy importante para mí", ha asegurado el asturiano. "Lewis llegó a la F1 como un tsunami con todo su talento, habilidades y resultados, resultados inmediatos, eso fue intenso y también un desafío para todos", ha continuado Fernando.

El piloto español ha seguido explicando que "mirando hacia atrás" cree que Hamilton "pensará lo mismo". "No tenemos problemas entre nosotros, tuvimos una competencia muy dura, pero justa. Honestamente, creo y él también, el equipo no manejó la situación", ha agregado.

Para cerrar el tema, Fernando Alonso ha querido dejar claro que no señala a nadie, sino que en aquel momento tanto él como Lewis Hamilton eran demasiado jóvenes y ambiciosos: "No quiero culpar a Ron Dennis, director del equipo en 2007, no quiero culpar a un nombre en particular, pero como equipo y como gerencia. Nosotros éramos demasiado jóvenes, demasiado ambiciosos y nadie nos guio".

La nueva era

De Alonso se han dicho muchas cosas a lo largo de los años. Desde su carácter difícil a sus problemas con sus compañeros. Sin embargo, en Alpine están encantados con él y así lo reiteran una y otra vez. "Lo destacable de la carrera por un lado es la victoria de Esteban, pero por otro lado es el increíble auto sacrificio que han hecho Fernando y todo el equipo, porque las últimas semanas no han sido fáciles. Fernando ha estado excepcional", comenta Alain Prost, asesor de Alpine.

"Tenemos que ser honestos, teníamos un poco de miedo cuando le fichamos, pero ha demostrado que puede realizar una temporada con una mentalidad absolutamente increíble. Hace todo lo que sea necesario por el equipo", afirma el mítico expiloto de la Fórmula 1.

