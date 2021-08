Ana Peleteiro: "Todo lo que sea menos de un bronce va a ser un fracaso"

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 echaron el cierre con la ceremonia de clausura celebrada este domingo. Ahora ya se comienza a mirar hacia París 2024 y entre los que posan su mirada en la cita de la capital francesa se encuentra Ana Peleteiro, la flamante medallista de bronce de triple salto. Este lunes, la gallega ha dado una rueda de prensa tras su actuación triunfal en Japón.

Pensando en París 2024

"Desde el momento que salí del estadio con la medalla, en mi cabeza solo podía pensar en más. En saltar más centímetros y en mejorar mi versión. Considero que me he esforzado muchísimo pero que puedo hacerlo aún más, hay dos medallas más que puedes conquistar y estás en el camino correcto. Mi principal objetivo es estar en París 2024 y luchar por otra medalla. Todo lo que sea menos de un bronce va a ser un fracaso".

¿Y ahora?

"Todavía me quedan muchas competiciones este año. Tengo que saber gestionarlo porque después de un ciclo olímpico el cuerpo necesita algo de descanso. No te puedes dejar llevar por la ambición de querer conseguirlo todo porque te puedes equivocar".

Ambición

"Podría decir que ya he tocado techo y que ahora me voy a acomodar, pero para nada. Me ha costado tanto llegar hasta aquí y ha supuesto tanto sacrificio que tengo ganas de más. Cuando gané la medalla salí del estadio pensando 'ya el año que viene quiero saltar 15 metros'. Mi ambición ha crecido más".

Trabajo en equipo

"Un deportista, aunque sea en deporte individual, a veces puede llegar a pensar que 'esto es gracias a mí', y no. Tú estás ahí porque tienes unos padres que te apoyaron cuando no tenías patrocinadores detrás; un entrenador que apuesta por ti cada día y un equipo médico que te ayuda cuando tienes problemas. Si cuando alcanzas el éxito no te acuerdas de esas personas, dedícate a otra cosa".

Más interés

"Sin pretender ser egocéntrica, creo que he marcado un antes y un después en el mundo del atletismo. Se nos hacía caso cada cuatro años y ahora veo que hay más interés. He abierto una ventana a que la gente se interese por el resto del atletismo. Si gracias a lo que hago consigo que la gente se interese, para mí es lo máximo a lo que aspiro en la vida".

Saborear el triunfo

"Hay que saborearlo poco a poco y disfrutar cada cosa. Desde que llegué he notado que todo es diferente, todo el mundo de mi pueblo se paró a saludarme. Hay que gestionarlo poco a poco y ser realista, sabiendo que la fama es temporal".

Experiencia en los JJOO

"Estar en unos Juegos es un sueño. El ambiente, compartir una ciudad olímpica... Lo que más nerviosa me puso de ir a los Juegos no fue ir a la pista y luchar por la medalla, era la Villa. Te tratan como reyes, estás ahí y eres una jefaza".

Río 2016

"Me perdí los Juegos de Rio por una lesión, pero también por malos hábitos. No estaba en el camino correcto y se me pasó por la cabeza retirarme".

Trabajo psicológico

"Si llego a saber que la ayuda psicológica me iba a ayudar tanto empiezo antes, pero nunca acababa de dar el paso porque pensaba que lo tenía controlado. No sé por qué nos cuesta admitir que necesitamos cuidar nuestra cabeza. Me ha ayudado mucho en lo personal y obviamente en lo profesional".

Objetivo

"Quiero vivir una experiencia plena, sin PCR y sin tantos impedimentos. Me gustaría hacer tres ciclos olímpicos más, pero voy paso a paso".

