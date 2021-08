El ridículo argumento racista contra Ana Peleteiro del que ya se ha reído media España

El bronce de la gallega Ana Peleteiro en triple salto le ha dado un plus de popularidad y su imagen sujetando orgullosa la bandera de España ha dado la vuelta al mundo, para bien y para mal. Ella, nacida en Galicia, de madre gallega y padre africano, adoptada desde pequeña por un matrimonio del municipio coruñés de Ribeira, ha recibido críticas en las últimas horas por ser una mujer racializada negra.

Había dicho hace un año en una entrevista con El País que nunca había notado racismo hasta que fijó su residencia en Guadalajara: "En la gasolinera un señor me gritó '¡negra de mierda, vete a tu país!'. Da mucha rabia. Mi madre biológica es gallega, mi padre biológico, africano, no sé de dónde. Jamás se ha puesto en contacto conmigo, lo que agradezco, porque no necesito nada más. Además, si trabajas en España y te sientes español, ¿qué importa la sangre?", comentó Peleteiro.

El común de los mortales sabe que Ana Peleteiro es española y nadie lo pone en duda. Sin embargo, un hombre ha sembrado la controversia en la cuenta de Instagram de la Real Federación Española de Atletismo con sus ridículas y racistas consideraciones sobre la "españolidad" de la atleta. Varias reflexiones que no tienen desperdicio y, aunque ahora las ha eliminado por las críticas que le han llovido, se han hecho virales en Twitter.

"No es española al 100%"

"Celebro la medalla porque está representando a mi país con el traje de mi país, pero a esta chica yo no la considero española igual que al de gimnasia de esta mañana", refiriéndose a Ray Zapata, el gimnasta de plata. Le recuerda un usuario que ha nacido en Galicia y que su madre es gallega, pero el fenómeno insiste: "Pero su padre no, luego no es española al 100%. Genéticamente no es puramente española".

Continuó diciendo que "en este tipo de casos quizás se debería someter a estas personas a algún tipo de prueba o examen para determinar si se debe recibir la nacionalidad o no. Al final, con estas cosas, se fomenta que cada vez la gente se mezcle más y vamos perdiendo identidad. Pero tú eres un niño del año 99, dudo mucho que entiendas estas cosas", termina condescendiente su discurso racista.

Otro usuario le pregunta qué hacer entonces con el rey Felipe si su madre es griega y la respuesta no defrauda: "Si uno de tus progenitores es de ese país y tú has nacido en dicho país, se podría hacer algún tipo de prueba de cultura y conocimientos sobre dicha situación. En caso de que ambos padres sean de fuera tendrás la nacionalidad de tus padres y en el caso que te expongo, si superas dicha prueba podrás tener acceso a todos los derechos del resto de españoles":

"Aun así, se entiende que no me represente de la misma forma una chica con orígenes africanos por mucho que nazca en España que alguien que sea española ya proveniente de varias generaciones asentadas y cuya sangre sea española al completo", concluyó el hombre, en cuyo perfil se puede leer que es de Granada. Han sido muchos los usuarios que, precisamente por su lugar de origen, le han tratado de explicar el mestizaje que hay en nuestro país, mientras otros directamente se han mofado de él:

Las preguntas del examen:

- ¿Cómo se hace una paella?

-¿Que feria es mejor la de Jerez o la de Sevilla?

- Inventa una letra para el himno de España

- Recita 3 refranes populares — León (@leoncitocabral) August 1, 2021

"pero tú eres un niño del año 99 (con 22 años, ojo), no entiendes de cosas nazis" — Gonzalo Bonet (@GBCLopi) August 1, 2021

Literalmente esta diciendo que Felipe VI no es español porque Juan Carlos I nació en Italia 😂😂😂 — Joe Vuelto (@JoeVuelto) August 1, 2021

Con las invasiones, conquistas, colonizaciones que ha habido en la península este señor se llevaría una gran sorpresa si comprobara los orígenes de esa sangre tan ‘pura’ de la que presume. Racismo puro, eso sí lo tiene ves? — Y punto (@Susan13213037) August 1, 2021

En un país por donde han pasado celtas, fenicios, helenos, romanos, godos, bereberes y semitas... ardo en deseos de que me expliquen eso de ser "100% genéticamente español". — Jorge Hernández Buja (@jorgebuja) August 1, 2021

Entiéndelo. Él es español de sangre pura. Sin mezclar desde Atapuerca — ProfAitor! 🍏🤟😈🤘🏛️🎸 (@aitor_traver) August 1, 2021

La prueba de españolidad que quiere hacer es ésta pic.twitter.com/fY6eCWQr72 — Josep Marfull (@sastrecoix) August 1, 2021

El rifirrafe con Vox

En paralelo, desde que Peleteiro se colgó la medalla, empezó a hacerse de nuevo viral el tuit que en su momento le dedicó a Santiago Abascal. El líder de Vox anunciaba entonces, en julio del pasado 2020, los mítines que tenía previstos en Galicia:

Este fin de semana vuelvo a #Galicia.

🚩Viernes 3 julio- LUGO

🚩Sábado 4 julio- LA CORUÑA

🚩Domingo 5 julio- RIBEIRA#GaliciaEsVerde

🇪🇸 pic.twitter.com/Rt8boaYphd — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 1, 2020

Y Ana Peleteiro le decía, sin cortarse ni un pelo, "mejor quédate en casa. Lo único que tiene verde Galicia son los montes. De nada":

Mellor queda na casa. O único que ten de verde GALICIA son os montes.

De nada. — ANA PELETEIRO BRIÓN (@apeleteirob) July 2, 2020

Curiosamente, en la jornada anterior las redes sociales de Vox se deshicieron en aplausos para el oro de los tiradores Fátima Gálvez y Alberto Fernández, mientras que el día en el que ganaron Peleteiro y Zapata no hubo ni un solo tuit, algo que muchos tuiteros han puesto de relieve, como ha hecho la actriz Asaari Bibang:

Fíjate si son racistas la peña esta de la ultraderecha que ni felicitan a l@s deportistas negr@s que traen honor y orgullo a "su nación".

Y es lógico, porque les puede más el odio que cualquier amor q finjan sentir. — Asaari Bibang (@asaaribibang) August 2, 2021

Pero, en honor a la verdad, debemos decir que sí ha habido al menos un mensaje, el de este diputado del partido de ultraderecha:

Zapata y Peleteiro son ejemplo de la emigración que España necesita. Y un ejemplo para todos nosotros. Per aspera ad astra. — Juan Luis Steegmann Olmedillas (@jlsteeg) August 1, 2021

"A través del esfuerzo, el triunfo", ha apostillado Steegmann en su tuit racista, en el que ha dicho que Peleteiro es migrante cuando no lo es. Menos mal que tanto Zapata como ella nos han dado más lecciones que la deportiva:

Ray Zapata: Somos de color, pero representamos a España...

Ana Peleteiro: ¿Qué de color? Somos negros. De color son ellos, que cambian más de color que el sol pic.twitter.com/xF6JgKGdwL — Álvaro Caballero (@Alv_cab) August 2, 2021

Auténticos campeones dentro y fuera de la competición.

