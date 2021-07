La certera explicación de Raquel Sastre sobre la escasez de cómicas en los medios

Desde que a la responsable de La Chocita del Loro le dio por decir en público que las mujeres cómicas no les salían rentables y por eso no las programaba, la polémica no ha dejado de aumentar. El último debate público en torno al poso machista de esas afirmaciones ha puesto en la diana a Florentino Fernández, que aunque después grabó un vídeo para aclarar sus palabras, deslizó en una entrevista que ellas tenían menos talento.

Así que Twitter ardió de nuevo la pasada semana y se abrió el debate entre los que estaban de acuerdo con el cómico y le daban palmaditas en la espalda, como es el caso de Santiago Segura, y aquellas que pusieron el grito en el cielo por el enésimo desprecio de sus compañeros. Han sido muchas las mujeres dedicadas al humor que han saltado de nuevo, hartas de cuestionamiento en un momento en el que la comedia femenina está en auge.

En este contexto, la guionista y humorista Raquel Sastre ha irrumpido en Twitter para tratar de explicar la trastienda de la falta de equidad en los medios de comunicación. La murciana ha empezado aclarando que a los casting suelen ir hombres de todo tipo de perfiles, mujeres muy guapas y alguna humorista que tenga el privilegio de dar bien en pantalla. Y, claro, a partir de esta situación se produce lo siguiente:

Voy a decir algo polémico sobre “los cómicos y las cómicas” que vemos en los medios. Cuando hay programas, etc, a los casting de tíos suelen ir humoristas. A los de tías, chicas espectaculares que son geniales. Y, a veces, alguna humorista si da bien en pantalla. 1/n — Raquel Sastre (@raquelsastrecom) July 8, 2021

Así que, al final, tenemos muchos humoristas hombres en medios y muchas chicas preciosas que son súper majas, que son simpáticas y que hacen bien su trabajo. Pero no son humoristas. Así que, siempre se expone más a los humoristas masculinos que a las humoristas femeninas. 2/n — Raquel Sastre (@raquelsastrecom) July 8, 2021

Eso conlleva a que ellos tengan más experiencia y rodaje que nosotras y les salga, a su vez, más oportunidades. Tanto en medios como en espectáculos, teatros, etc. Y, por ello, que parezca que los tíos son mejores en comedia… PERO LLEGÓ INTERNET. 3/n — Raquel Sastre (@raquelsastrecom) July 8, 2021

Y gracias a YouTube, Instagram, twitter, TikTok, etc, donde no hay selección previa, sino que cualquiera puede abrirse un perfil o canal y comenzar a hacer comedia, las humoristas empiezan a proliferar y a conocerse al mismo nivel, o más, que los humoristas en dichos canales. 4/n — Raquel Sastre (@raquelsastrecom) July 8, 2021

De hecho, siempre que me preguntan, digo lo mismo: la única PERSONA DEDICADA AL HUMOR que dobla y triplica actuaciones en un día, porque lo peta, es @martita_d_grana. 5/n — Raquel Sastre (@raquelsastrecom) July 8, 2021

Así que, cuando digáis eso de: “los tíos son más graciosos”, no os quedéis en unos años atrás cuando llegaban muy pocas cómicas. Traed esa frase al presente: mirad la comedia de todas y cada una de las mujeres que hay actualmente; ved la de todos los tíos también. 6/n — Raquel Sastre (@raquelsastrecom) July 8, 2021

Y descubriréis que hay tíos y tías que son top y tíos y tías que no lo son tanto. Pero descubriréis otra cosa mejor aún. Si habláis de esto con otra gente, veréis que algunos estarán de acuerdo y, otros, no. Porque, SORPRESA, A NADIE LE GUSTA LA COMEDIA en general. 7/n pic.twitter.com/uu6eLKfJ47 — Raquel Sastre (@raquelsastrecom) July 8, 2021

Tal y como ha explicado Raquel de una forma muy certera, con el auge de las redes sociales las cómicas han cultivado un espacio propio, seguro, en el que se han visbilizado para poder crecer y acabar llenando estadios, como sucede ahora con Martita de Graná que antes de la pandemia era muy poco conocida a nivel nacional:

Igual que no nos gusta la música en general ni el cine en general ni leer cualquier cosa. Hay estilos que nos gustan y estilos que no. Hay gente que nos cae mal y ya de por sí no soportamos consumir su arte, aunque sean súper top. 8/n — Raquel Sastre (@raquelsastrecom) July 8, 2021

Y me voy a mojar: la música indie es top, tengo amigos de grupos conocidos, son un amor. Me voy de cañas y de fiesta cuando quieran. Pero prefiero irme a un concierto de @Mama_Ladilla. Y luego de fiesta con ellos y llamamos a los indies. Que el M mola. PERO A LO QUE ÍBAMOS 9/n — Raquel Sastre (@raquelsastrecom) July 8, 2021

Que antes se cribaba quién llegaba al público por medio de castings. Hoy en día, gracias a las redes sociales, el público elige por sí mismo entre todo lo que existe. Y es cuando vemos que la cosa está igualada y que la única que peta en entradas es una mujer. Y ANDALUZA💃🏻. 10/10 — Raquel Sastre (@raquelsastrecom) July 8, 2021

Han sido miles de reacciones las que ha suscitado el hilo de Sastre, a la que han dejado comentarios como estos:

En los humoristas hombres no se cuestiona nunca la imagen. — Duna 🔻🏳️‍🌈🐱🐶🌻🦋 (@dunamorgan) July 8, 2021

Una forma muy educada de exponer que aun estamos en un contexto que se parece más a "Noche de fiesta" (con todo lo que implica) que a uno donde haya igualdad de competencia. — . (@Guerrilla_Psico) July 8, 2021

A favor de esta hipótesis:

-Imposible que sea casualidad la gran mayoría de chicas que salen en programas de humor sean guapas.

-Hay mundillos como el de la TV que los contactos "amiguetes" valen más que el talento.

-Internet lo dinamita todo. Viva la libre competencia!!! https://t.co/2uHrk4E8UX — Daniel Gómez (@allalinhorn) July 8, 2021

Un ejemplo es zapeando.

Las chicas van como para una boda y ellos ni para un bautizo. — Pablo Raso (@PabloRaso1) July 8, 2021

¿Insinúas que a ellos no les eligen por su hercúlea belleza? 🤔🤔 Ah, pues no... pic.twitter.com/AvF0t0xuwW — Harry El Limpio (@LimpioEl) July 8, 2021

Explicación desde dentro para los de fuera👇 https://t.co/xVqUQjySEq — Gulus 🍏 (@davidgulus) July 8, 2021

Es que precisamente eso está reforzando la idea machista de "las mujeres no hacen gracia". Pues claro que no, si contratas a "modelos" simpáticas pero NO son humoristas... Está jodido para salir de la rueda. — Henslyy (@Henslyy1) July 8, 2021

Ahora mismo en televisión TODAS las cómicas son delgadísimas y guapísimas. — Cris Alcázar (@CrisAlcazar) July 8, 2021

Extraordinario hilo. Verdades como castillos y sin trincheras. Felicidades, Raquel 😊 — Carlos Molina (@CMolina85) July 8, 2021

Pues no lo encuentro nada polémico @raquelsastrecom

Sino con bastante sentido común y un punto de vista muy actual (y necesario) sobre el debate.

👏🏼👏🏼👏🏼



Y que viva @martita_d_grana @Mama_Ladilla y tú.



👇🏽👇🏽👇🏽 https://t.co/pTtJK9A2YJ — Jose Corbacho (@josecorbacho) July 8, 2021

A veces, lo más polémico en Twitter es usar el sentido común.

