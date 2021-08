La abusiva oferta laboral de un hostelero que ofrece una 'media jornada' de 12 horas

Desde que el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, instó a los empresarios a pagar mejores sueldos para encontrar trabajadores cualificados, supimos que esta problemática no era, ni mucho menos, exclusiva de España. La hostelería de nuestro país, poco antes de zambullirnos de lleno en la época estival, se quejaba a su vez de que era una especie de misión imposible encontrar a camareros preparados.

Fueron muchos los que salieron entonces, como Biden, a denunciar que los sueldos históricamente bajos del sector provocaban que la gente no quisiera formarse y, en paralelo, empezaron a difundirse algunas ofertas laborales donde más que un empleado parecían buscar un esclavo. Una de las últimas se ha viralizado a través de la cuenta de Twitter Soy Camarero que, entre otras cuestiones, se dedica a visibilizar este tipo de abusos.

Una captura de una conversación a través de WhatsApp parecía dejarlo todo muy claro. En ella el hostelero plantea un puesto de trabajo en el que habría que estar 12 horas diarias durante 6 días a la semana por 500 euros "y tú te tienes que dar de alta como autónomo y las propinas a medias". "¿12 horas al día?", respondía el destinatario de la oferta —si es que se le puede llamar oferta—, al tiempo que le contestan que sí, que es una "media jornada, sin horas extras":

¿Hay alguna competición de explotadores? Aquí uno que quiere inscribirse... pic.twitter.com/jm6mIipO27 — Soy Camarero (@soycamarero) July 27, 2021

Con un "no, gracias, no me interesa", la persona que estaba buscando empleo despachaba al hostelero explotador en una conversación que ha generado miles de reacciones. Muchas de ellas, no obstante, cuestionan la veracidad de la captura de pantalla y creen que se trata de un fake; sin embargo, muchos otros le han dado veracidad e incluso han animado a que se denuncien este tipo de abusos para acabar con ellos:

12 horas al día son media jornada porque los días tienen 24 horas 🤷🏻‍♂️ — 🇦🇹 Stropicio 💜🔻🐾 (@AlexDe_Large_) July 27, 2021

media jornada jajajajaj la jornada completa, 24h, es ya pa los campeones — mi hijo es un gato (@GarabatosRandom) July 27, 2021

las propinas a medias que por 500 € creo que no te estoy robando lo suficiente. — Nick's Pizza (@_Lushen_) July 27, 2021

Y dice el tipo que 12 horas son media jornada, sí de un día no de trabajo (y sin horas extras). Pobres hosteleros que no encuentran camareros. Alucinante — Mayte 🍀 (@Maysu69) July 27, 2021

Los que asegurais que esto es fake. Buscad trabajo de camarero en verano en zona turistica.

Lo de antonio recio esta basado justo en estas cosas, yo llevo rechazandolas toda la vida y siempre son asi, por WA, sin contrato, toda la semana 10 horas minimo propinas? jajaja propinas — Loud Kuyuki 🏳️‍⚧️ (@Loudkuyuki) July 27, 2021

Para denunciar fraudes como éste, existe un buzón de la inspección de trabajo. Es ANÓNIMOhttps://t.co/l0gBQV6jI2

"El comunicante no tendrá que aportar ningún dato personal y el buzón solo recogerá información sobre las presuntas irregularidades de las que se tenga conocimiento" — Julián Marquez (@VealoYa) July 27, 2021

Da igual si es un fake o no la realidad ésta existe . Como a empleadas del hogar que les pagan 12 h por 600/700h y algunas ni cobran horas extras o internas por 900€ con jornadas interminables .

Una p*ta vergüenza — Madre Bernabé (@maligna38) July 27, 2021

Por favor, dirección del bar o restaurante para enviarle una inspección de trabajo.

Sólo por lo de FALSO AUTÓNOMO se lo CIERRAN

En serio:

CERREMOS a esta gentuza — Angry Lizzy 3🎗🎗🔯#NoSurrender (@Liz_beth_GB) July 27, 2021

Ojalá TODO EL MUNDO le diera esa misma respuesta "No, gracias, no me interesa" — Pomodoro (@Pomodor66128209) July 27, 2021

Esperamos que, si finalmente no se trata de un fake, este empresario no haya encontrado a nadie que aceptase tales condiciones del todo fraudulentas.

