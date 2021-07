Las mofas a la última campaña de Murcia para los jóvenes: "Llevar mascarilla mola mogollón"

A Murcia en La Jungla la queremos mucho y no solamente porque el jefe sea murciano, ojo. Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que se trata de la comunidad autónoma que más ha aparecido en nuestras páginas por méritos propios. Lo mismo el alcade de la capital le hace una propuesta viral a Ibai Llanos que se gastan los dineros en una mascota que nadie sabe lo que es o dan por muerto a Paco, un estanquero que se estaba echando la siesta tranquilamente.

Ahora, Murcia regresa por la puerta grande después de haber estrenado una campaña de concienciación para que los más jóvenes usen la mascarilla y eviten los contagios. El propósito es loable, por supuesto, necesario en esta quinta ola en la que están enfermando los de menor edad; pero la ejecución del anuncio es un despropósito total y así ha quedado patente en las miles de coñas que ha provocado en Twitter.

Según la información de La Verdad, ha sido la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes, a través de la Dirección General de Juventud, quien está detrás de la campaña que se ha puesto en marcha este martes. El objetivo es que los jóvenes tengan un "ocio seguro y responsable" y "se planteó como una acción diferente", dejando a un lado el tono más serio de otras ocasiones y apostando por la frescura.

"Llevar mascarilla mola mogollón"

La campaña está pensada para las redes sociales y emisoras musicales, a las que dirigen mensajes, imágenes y música para decir cosas como estas: "Piensa en tu tío, piensa en tu abuela, recordemos el verano por las cosas buenas", "quedar con los panas, de la noche a la mañana, ponte la mascarilla, que no salga rana" o "no irías a la playa sin protector solar, no quedarías con amigos sin distancia social".

También "llevar mascarilla mola mogollón, si combina con tu ropa ligas un montón", "cuando vayas a la playa no seas pardilla, lleva tu sombrilla, gel y mascarilla" y "salir, protegerse, el rollo de siempre", esta última versionando la canción Salir estrenada en 1998 por Extremoduro, año en el que nacían los que ahora tienen 23. El director general de Juventud de Murcia, José Manuel López, compartía uno de los vídeos en primicia:

🆗️ Movil

🆗️ Cartera

🆗️ Mascarilla

🆗️ Llaves



Nueva campaña de Mundojoven RM para concienciar a los jovenes sobre la situación actual del virus



¿salir? Si #ConResponsabilidad

¿viajar? Si #ConResponsablidad

¿disfrutar? #ConResponsablidad pic.twitter.com/VUwgyjG1bU — José Manuel López 🇪🇸 🏳️‍🌈 (@JoseMLM1982) July 27, 2021

La música como versionando el Chiqui, chiqui, el móvil vintage, los colores neón, le estética... Lo cierto es que los expertos en diseño y márketing no sabrían por dónde empezar a diseccionar la campaña, que parece más propia de otra época. Sin embargo, no ha sido el vídeo lo que se ha hecho viral, sino este tuit del canal La 7 TV que está dando la vuelta a España:

La comunidad pone en marcha una campaña para frenar contagios para los más jóveneshttps://t.co/UGrwirnDbM pic.twitter.com/R3puvh5l1L — La 7 TV (@La7_tv) July 27, 2021

Y es que, además de todo lo anterior, en la campaña se les ha colado una errata: en vez de mogollón han escrito mollogón. Esto, sumado al toque noventero y todo lo demás ha provocado mofas y críticas como estas de Twitter:

Por favor, no hagáis esto a los murcianos. Como si no se riera de nosotros toda España lo suficiente. Estáis a tiempo de echar para atrás esa mierda. Por cierto, decidle al lumbreras que ha creado ese engendro que es MOGOLLÓN. MOGOLLÓN!! pic.twitter.com/EOcOiaF0jH — Black (@Black_murcia) July 27, 2021

Perrea! ¡Perrea!



La mascarilla mola mogollón

La llevan en la China y tambien en Alcorcón.



Dale mascarilla a esa morenita

Que la mascarilla la pone muy tontita.



La llevan los brother, la lleva mi hermano.

La lleva mi mulata con las bragas en la mano...



Qué nivel xD 🤦🤣 — murcianolomerece (@murcianolomere1) July 28, 2021

Pregunta del millón, cuanto ha gastado y a quien ha ido el dinero? Porque ese slogan, lo podían haber hecho mi hijo de 12 años y sus compis de clase gratis — Santiago Riveiros (@SRiveiros) July 28, 2021

¿Podéis dejar de hacer el ridículo 5 minutos?

Por dios, qué puto bochorno. https://t.co/FhCEehQRAi — Lemonauta 🛸🍋 (@lemonlemonlimon) July 28, 2021

🤣 🤣 🤣 Pero quien ha sido el viejuno que la ha diseñado? — llamadme loco🌈Jorge para quien tiene algo q decir (@ejor12) July 27, 2021

Molar mogollón, ligar un montón y un Alcatel de abrir y cerrar, la media de edad de los jóvenes a los que apela este anuncio es de 30 años https://t.co/plzp4tJRfM — Olympia Arango (@ArangoOlympia) July 28, 2021

Si la pandemia hubiera ocurrido en los 2000: https://t.co/yIUYCj4ZUL — art sin ser arte 💛 (@martinglez_113) July 28, 2021

-Ya sé, podriamos hacer un rap

- No creo que sea una buena ide...

-🎶 Llevar marcarilla mola mogollón 🎶

- No, para.

-🎶 Si combina con tu ropa, ligas mogollón 🎶

-¡¡QUE PARES POR FAVOR!!

- y ahora un poco de beatbox (Acuchun, ptsch ptsch 💦)

🤦‍♀️ pic.twitter.com/hHhhYuxXVP — Alex Chino (@El_AlexChino) July 28, 2021

Pero cuántos años tenía la persona que ha hecho esto???? Doscientos??? https://t.co/j1QJyS1BhM — Mer jor lo dejo (@mermartist) July 28, 2021

Son los versos de una parodia del Chiki Chiki hecha por los Morancos. https://t.co/PTh7bUiuY4 — Grego 🍅 (@GregoM99) July 27, 2021

Madre mía que nivel de campaña. Y esos móviles de los 90? Así pretendéis llegar a los jóvenes ? — YEPES (@YEPES7) July 27, 2021

Venga y ahora uno para los mayores:

🎶🎵

No seas antivacunas

El hospitál saturarás

Mucha droga en los 80

Sólo es un pinchazo más

🎵🎶 https://t.co/lZ1IJ7QrGh — x e s s (@xessissex) July 28, 2021

La jefa de Marketing de la campaña: https://t.co/CQxoBqbQEn pic.twitter.com/Bkaw3huZ5c — Tony López (@TonyLopezS) July 27, 2021

Dime que eres boomer sin decirme que eres boomer — Patricio ? (@patrickms_) July 27, 2021

Más bien, la campaña va dirigida a los que tenemos más de 40, que sabemos reconocer esos móviles Motorola Mini Startac. Será por fotos de smartphones en internet.....??? — Juanjo Pérez (@juanjopmadrid) July 27, 2021

Esta región jamás para de sorprenderme https://t.co/hANJpWIF23 — Antonio Rodríguez (@Tonirodri20) July 28, 2021

La próxima campaña quizás podría salir de un concurso, sería mucho más fiable.

