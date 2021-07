Las críticas a Dulceida por emplear "pseudoterapias" para superar su ruptura con Alba Paul

Dulceida y su mujer Alba Paul anunciaban a principios de julio que se darían un tiempo para replantearse su relación, una noticia que sorprendió a los seguidores de las dos influencers puesto que ambas formaban una de las parejas más unidas del mundillo. Pero como en Instagram no es oro todo lo que reluce, parece que las chicas no estaban pasando por su mejor momento y lo contaban pidiendo que nadie las juzgara ni les hiciera daño.

Para poner tierra de por medio y no dejar de disfrutar del verano, Dulceida ha optado por poner rumbo a Ibiza y rodearse de amigas como Anabel Pantoja, Jedet y Nagore Robles, con las que se le ha visto compartir buenos momentos felices en las redes sociales, entre ellos una clase de fitness con Magali Dalix, la preparadora física y DJ que saltó a la fama por haber sido entrenadora de los chavales de Operación Tirunfo.

Además de poner en forma el cuerpo, Magali presume también de cuidar también la mente con lo que podríamos llamar terapias alternativas. Dulceida ha asistido a una sesión de Kundalini Activation Process (KAP) con ella y ha subido un fragmento de su experiencia a las stories de su cuenta de Instagram. En él se ve cómo reacciona con un llanto desconsolado al final de la clase, teniendo Dalix que levantarse a abrazarla para tratar de calmarla.

Durante una sesión de KAP una persona se tumba relajadamente en el suelo sobre una esterilla de yoga y escucha música mientras la facilitadora empieza a presionar los chakras o puntos meridianos del cuerpo provocando distintas reacciones según la persona. Es todo un proceso de catarsis y relajación que busca la conexión interior, algo que parece haber logrado Dulceida en la sesión.

Lo que sucede es que nadie ha comprendido por qué decidió subir un vídeo de algo tan personal:

hoy dulceida nos enseña a capitalizar una ruptura en instagram 💔 pic.twitter.com/9MgYEEkmPw — 𝘾𝙤𝙤𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖 𝘽𝙖𝙨𝙪𝙧𝙖 © (@coolturabasura) July 24, 2021

"Aunque me veáis así, al terminar me he sentido más en calma que nunca conmigo misma, me ha servido para conocerme un poco más", ha escrito la influencer, a la que pronto le ha caído encima una lluvia de críticas desde Twitter en las que se le acusa de "capitalizar su ruptura" y se cuestiona que haya preferido este tipo de terapias antes de acudir a un profesional de la Psicología:

Que coño hace??? Que se gaste el dinero en un psicólogo en vez de tanta tontería y encima lo publica en redes, claro que sí, fomentando las pseudoterapias entre sus seguidores 👏🏻 — Lara. 🌸 (@unatuitteramass) July 25, 2021

A esta #influencer le pedía @sanidadgob que por favor influyese a sus followers para que se pusieran la mascarilla, guardarán la distancia social y no violaran el confinamiento.



Da puñetera vergüenza que caigáis en #pseudoterapias tan obvias. https://t.co/TbhY2g3jkq — Carlos Sanz Andrea (@CSanzAndrea) July 25, 2021

Si no es Homeopatía, poco le falta — Juan Arcones (Taylor’s version) (@juanarcones) July 25, 2021

Me parece muy bien si quiere decir que no está en su mejor momento pero que no fomente estas mierdas entre casi 3 millones de seguidores. Me habéis pedido mucho mi opinión sobre el tema así que os dejo lo que escribí ayer en IG😅 https://t.co/8NJeFp0X9P pic.twitter.com/Bu4Ctn8G9x — Sandra (@conlugaradudas1) July 25, 2021

De esto a "en la vacuna nos meten chis" hay un paso. — Lorenzo en Milán (@LorenzoenMilan) July 25, 2021

Yo me pregunto.. que tendrá un precio mayor una consulta psicológica o una sesión de esta mierda? https://t.co/SHgL4fRXnR — Sergio Aguilar (@99sergioaguilar) July 25, 2021

a veces parece que seguimos viviendo en el siglo XIII — ✊Pala (@DiegoFKs) July 25, 2021

he decidido dejar el trabajo y convertirme en limpiadora de energías si requieres mis servicios md puedo hacerte llorar de muchas maneras https://t.co/ZypYsOAsJh — chichí (@s0mnis) July 25, 2021

Dulceida capitalizando todo?? INAUDITO. — Guillermo Ruiz (@Desenfocado) July 25, 2021

Y encima capitalizarla con una estafa pseudocientífica https://t.co/NWLU6MTSWC pic.twitter.com/kj1qGb895X — Cascaruja (@cascarujabl) July 25, 2021

Qué puto asco que gente con tantísimos seguidores y tan jóvenes haga esto. — Rachel C. (@raquelracheluk) July 25, 2021

Eso es, una práctica donde entran en juego las emociones llevada a cabo por un NO profesional de la salud mental.



Un día más en la oficina. https://t.co/ecmKBe6u4n — Amanda AÁ (@amandaabin) July 25, 2021

Les hacía una rutina de ejercicios y ahora una limpieza de chakras. Joder con la Chelo — Casiopea (@mt_ssssss) July 24, 2021

De verdad que hay gente que cobra por mover unos brazitos como si fuera magia? He elegido la carrera equívocada. https://t.co/moIBsSs5rA — 𝙼𝚞𝚏𝚕𝚊𝚗 (@gnomopatri) July 25, 2021

Entiendo que KAP significa "Hago el gilipollas con las manos, tu te crees que hago algo y al final me pagas". — Agente Supertramp (@SdeSanty) July 25, 2021

Me descojono.



He buscado que es eso del Kap y mirad otro de los que se está echando billets al bolsillo gracias a pijos en fase místico-pachamamista. https://t.co/cyhb7Euvzy pic.twitter.com/bNiOTQOfBE — Lemonauta 🛸🍋 (@lemonlemonlimon) July 25, 2021

Consciente de las críticas, Dulceida ha querido pedir respeto a través de sus stories, explicando que "estoy bloqueando a todas las cuentas que están faltando al respeto en estos momentos. Compartir tu vida en redes no significa que tengas que aguantar insultos o que deseen cosas muy feas":

"No le quiero dar importancia a esas personas y sí a los que estáis con amor y respeto, que sois la gran mayoría. A todos los miles y miles de mensajes bonitos diarios, gracias", concluyó.

