La brillante respuesta 'literaria' de una chica al tipo que le pidió fotos desnuda

Una mujer se expone a que en su buzón privado en las redes sociales aparezcan dos tipos de comunicaciones enviadas por hombres desconocidos sin habérselas pedido: fotografías del pene del susodicho y/o peticiones para que ellas manden imágenes suyas estando desnuda. Parece increíble que alguien pueda mandar este tipo de contenido a una persona desconocida, pero cientos de denuncias y capturas de pantalla constatan este delirio social.

Para el tipo que está al otro lado ninguna respuesta es correcta a no ser que envíes tu foto o te unas a su juego de alguna forma. Tanto si la mujer es educada como si muestra su enfado, algo totalmente lícito y comprensible, el individuo se cabrea con su "no". Es por ello que la contestación que le ha dado esta chica a su acosador machista esté cosechando los aplausos de Twitter al conseguir, con mucha elegancia, dejarlo totalmente desarmado y en ridículo.

La tuitera que la ha compartido ha querido dejar claro que no es una conversación suya, pero tampoco ha citado la fuente para poder tirar del hilo de la historia. Sea como fuere, lo cierto es que el diálogo está llamado a hacer escuela en Twitter: "-¿Fotos desnuda? -Dijo él con optimismo. -No seas tímida. -Dijo él de forma escalofriante. -¿Qué quieres decir? -Preguntó estúpidamente. -¿Me vas a enviar desnudos o no? -Continuó estúpidamente. -¡Que te jod**, estúpida put* friki! -Declaró enfadado":

Como decíamos antes, aunque no está clara la autoría de la conversación, lo cierto es que ha llamado la atención de miles de personas en Twitter, muchas de ellas reconociendo que emplearían la misma táctica cuando les volviese a acosar un desconocido en las redes sociales:

Una ovación para esta Dama!! https://t.co/SicRl0nEQW — Yana (@yana2882) July 22, 2021

Demasiado inteligente para que el pitecantropus capte la fina ironía. — Alfredo (@aprioriSi) July 21, 2021

Las respuestas son muy elegantes. No es fácil ser elegante usado sarcasmo e ironía. Aquí se consigue. — Santiago (@Dominio1968) July 21, 2021

El Nobel de literatura es para... https://t.co/rnMFIelEt4 — JessicaJones (@JessicaJones_tw) July 22, 2021

Brutal, pura poesía. Un relato en el que el implicado es incapaz de encontrar su lugar🤣🤣 — LaCaraBeeeeee (@beeeeee_la) July 21, 2021

La mejor conversación que he leído en lo que va de siglo https://t.co/z35iRvrXzn — Mʏʀɪᴀᴍ 👁🏳️‍🌈 (@otrxhistorix) July 22, 2021

La historia de mis días resumida, por tener una tienda de sexo online 🤷‍♀️🙊🤭 — mifetiche (@leydysu2) July 21, 2021

Me declaro fan número 1 de esta persona 🤣🤣🤣 https://t.co/bKTWrrWH34 — Chiquitita (@MariaPompidou) July 21, 2021

Polarcita te daría el Nobel de literatura. Qué manejo de la situación, control de personajes y final inesperado!! — Polarcita (Polar pero en chica) (@FemaleIcebear) July 21, 2021

Y es que, como se ha demostrado en innumerables ocasiones, el humor es el arma más poderosa de todas.

Sigue los temas que te interesan