Los zascas a Errejón por aplaudir a un concursante de First Dates: "Trabajar 8 horas es una burrada"

El programa First Dates es una máquina de crear vídeos virales. No hay un mes en el que algo de lo que suceda en el programa de Cuatro no salga de la pequeña pantalla para triunfar en las redes sociales y esta vez le ha tocado a Ander, un joven que no ha dejado indiferente a nadie. La voz del pueblo para unos y un vago integral para otros, lo que ha dicho sobre la jornada laboral de 8 horas quedará para la posteridad.

Durante su cita con José tuvo también otros momentos épicos por parte de ambos, pero la reflexión que se ha popularizado la realizó al comienzo del programa, en su presentación ante las cámaras. Fue entonces cuando no se cortó al admitir que "trabajar es la explotación del siglo XXI y hacerlo 8 horas es una burrada porque son 40 horas a la semana y eso te quita mucho tiempo. Vivimos para trabajar en vez de trabajar para vivir".

Añadía que "encima de hacerlo tantas horas, cobras una mierda" y, como decíamos, Twitter se dividió entre los que le han tirado tomates y los que han aplaudido su sinceridad. Entre estos últimos ha estado el líder del Más País, Íñigo Errejón, defensor de la jornada de cuatro días semanales y, por lo tanto, en sintonía con la teoría del joven. "El mejor resumen de nuestra propuesta (...). Necesito clases de Ander para enrollarme menos y poder decir tanto en tan poco":

"8 horas es una burrada y encima cobras una mierda". El mejor resumen de nuestra propuesta de semana laboral de 4 días. Necesito clases de Ander para enrollarme menos y poder decir tanto en tan pocohttps://t.co/erkQwtLlxM — Íñigo Errejón (@ierrejon) July 24, 2021

El tuit de Errejón se propagó rápidamente en la red social y empezaron a llegar los primeros zascas, comparando la actitud del chaval con la de la medallista Adriana Cerezo e incluso echándole en cara su propio sueldo:

Sabes lo que es una explotación. Pagar vuestro sueldo por decir tonterías.

Si eliminamos vuestros chiringuitos se podrían bajar los impuestos a los empresarios y estos a su vez pagar más a los empleados.

Que te crees que los empresarios no quieren pagar.

Pagar tonterías no — Carlos (@Carlos00321607) July 24, 2021

Que se apunte a cualquier partidode izquierda, poco trabajar y mucho cobrar pic.twitter.com/eN6gDWk08y — Victor Sabater Perez (@VicsabaterPerez) July 24, 2021

Con esa actitud nunca habríamos visto hoy triunfar a Adriana Cerezo con su plata en los JJOO. Con esa actitud sólo se generan parásitos subvencionados que os votarán toda la vida porque no tienen otra manera de ganarse la vida. Muy triste. — Pepino Blando (@BobbyKn70045483) July 24, 2021

Tu no has trabajado 8 horas seguidas en tu vida, Hulio. — @ElPimienta (@ElPimienta5) July 24, 2021

Si trabajando 5 días a la semana cobras una mi3rda, trabajando 4 días cobrarás un 20% menos que una mi3rda. Lo que necesitas no son clases de Ander, sino de economía. — Marcos (@Kerubbin) July 24, 2021

Un "futuro estudiante" de 20 años y un parásito de lo público que no la ha hincado en su put4 vida, referentes del mercado laboral para todos los gandules de la ultraizquierda...



Poco nos pasa con tanto vago de los coj0nes. pic.twitter.com/vlCL7BlNcm — Liberal Furibundo (@topeLiberal) July 24, 2021

El sueño de todo buen comunista. Trabajar poco y cobrar mucho.



¡Anda, como Errejón! — Charles Bronson (@CharlesGoldOT) July 24, 2021

Con lo que cobras podrías emprender, montar una empresa y pagar sueldazos. — Carmen 🌟 (@Virabhadra_1) July 24, 2021

Pues sí, esto es la política española: unos entran en directo en Sálvame y otros comentan First Dates. — Carapapa 🇨🇺 (@Susdanpatas) July 24, 2021

Poco trabajas para lo mucho que te llevas. pic.twitter.com/PTWVhybln1 — Sai☆ (@Okupilla30) July 24, 2021

Hoy hemos visto a una niña de 17 años hablando de superación, trabajo, esfuerzo y perseverar. Medalla de plata olímpica y matrícula de honor en el colegio

Y a @ierrejon retuitear a uno que decía que trabajar 8 horas diarias es inviable y agotador.

Son las dos Españas

Elige!!! — lafatalarrogancia (@lafatalarrogan1) July 24, 2021

Por si acaso, para librarse al menos de una parte de las críticas de Twitter, poco después Errejón felicitaba a la deportista:

Felicidades, Adriana! Primera medalla para España con sólo 17 años. Muy orgullosos de ti! ❤️ https://t.co/c6XhA5MTW7 — Íñigo Errejón (@ierrejon) July 24, 2021

Eso sí, no sabemos si habrá contactado o no con Ander para esas clases particulares.

