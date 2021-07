Dulceida y Alba Paul se separan: "Nos hemos dado un tiempo. Son momentos difíciles"

Dulceida (31 años) y Alba Paul (33) no están pasando por un buen momento. Así lo han desvelado ambas en sus respectivas redes sociales. A través de sus stories de Instagram han comunicado a sus seguidores que, tras cinco años de matrimonio y casi siete de relación, han decidido tomarse un tiempo.

La influencer catalana y su pareja han querido hablar públicamente después de que se intensificaran los rumores de una posible crisis entre ellas. Fiel a su cercanía con sus casi tres millones de seguidores, Aída Doménech -nombre real de Dulceida- se ha sincerado y ha confesado, visiblemente abatida, que están atravesando una crisis que las ha llevado tomar la dolorosa decisión de separarse temporalmente.

Sin embargo, ha querido mantener algunos detalles en la más estricta intimidad y no ha explicado los motivos que las han llevado hasta este punto tan solo una semana después de pregonar su amor en sus redes sociales por el Día del Orgullo.

"No estamos pasando un buen momento y hemos decidido pasar este mes separadas. Yo voy a estar en Ibiza y ella haciendo sus cosas", ha explicado Dulceida sin poder contener las lágrimas al hablar, a través de varios stories colgados en su cuenta de Instagram. "Creo que es algo muy nuestro. No sabemos qué va a pasar y os pido que nos respetéis. Son momentos difíciles, sé que nos queréis y necesitamos que no juzguéis ni hagáis daño porque estamos muy sensibles y cualquier comentario duele más de lo normal", ha pedido emocionada y con la voz entrecortada, mostrando a sus seguidores su cara más vulnerable.

Poco después, y tras el inesperado anuncio de Dulceida, Alba Paul también ha querido pronunciarse en sus redes sociales. Se ha mostrado mucho más tranquila que la influencer, pero ha expresado un mensaje similar. Ha pedido respeto y cariño en estos complicados momentos, confesando que espera que las cosas se solucionen entre ellas con este pequeño paréntesis en su matrimonio.

"Durante siete años hemos tenido una relación muy buena y muy especial, pero como toda relación real tiene sus altos y sus bajos y ahora mismo estamos pasando por uno de ellos", ha comenzado diciendo. "Hemos decidido tomarnos este tiempo para ver si se puede arreglar. Yo confío en que sí", ha añadido, asegurando que "somos personas normales que sufren y padecen" y pidiendo respeto para ambas en este impass en su relación.

Su historia de amor

Dulceida y Alba se conocieron en la inauguración de una tienda ropa, cuando la popular influencer comenzaba a tener éxito en las redes sociales. Poco después coincidieron en una fiesta con amigas y, aunque parecía que había química entre ambas, se dejaron llevar tras un apasionado beso. "A mí toda la vida me han gustado los chicos, hasta que de repente, porque sí, noté ese hormigueo que sientes cuando ves a alguien. No tengáis miedo y dejaros llevar", confesó la influencer.

Varios años más tarde y tras haber vivido momentos inolvidables en su relación, Alba decidió pedirle matrimonio a Dulceida en 2016, durante la celebración del Dulceweekend, evento organizado por la influencer. El 'sí, quiero' llegó dos meses más tarde, el 10 de septiembre, en una playa de Barcelona, donde estuvieron acompañadas de sus familiares y amigos. Desde entonces y hasta ahora, que han decidido hablar públicamente de la crisis que atraviesan, compartieron un sinfín de momentos especiales con sus seguidores más fieles.

