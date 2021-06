Dulceida presenta su colección de maquillaje: "Es para personas luchadoras y seguras de sí mismas"

Dulceida (31 años) es el claro ejemplo de que los sueños se cumplen. No sólo ha conseguido ser una de las influencers más importantes de nuestro país, sino que ahora, además, se ha lanzado al mundo de la cosmética. Cuando en medio del confinamiento la llamaron para proponerle una nueva línea de maquillaje con su nombre cuenta que no se lo podía creer.

"Recuerdo que estaba grabando unos de mis habituales vídeos en mi casa cuando recibí la llamada. Me quedé alucinada. Y mi respuesta fue un '¡claro que sí!'". Casi un año más tarde de aquella conversación, la influencer ha podido ver materializado su sueño, aquel con el que fantaseaba cuando aprendió a maquillarse fijándose en sus amigas, y ha presentado su propia colección de maquillaje.

Lo ha hecho en uno de los majestuosos salones del impresionante hotel Santo Mauro en Madrid (calle de Zurbano, 36) con un exclusivo desayuno de prensa al que ha sido invitado EL ESTILO. Con un look casual, con vaquero roto, camiseta blanca, americana de cuero en el mismo color y unas sandalias de tiras, también de su nueva colección, Aida Domènech (su verdadero nombre) ha dado a conocer su primera colección de make up diseñada en exclusiva para Shepora.

Dulceida con sandalias de su nueva colección.

Su nombre es Warrior Collection y está inspirada en los cuatro elementos: agua, tierra, aire y fuego; y ha sido creada para personas fuertes, diferentes, valientes, luchadoras y seguras de sí misma. La componen una paleta de 18 sombras, un labial, un gloss y un eyeliner. "Esta paleta transmite la fuerza y seguridad que cada una, como guerreras, llevamos dentro. Sus 18 tonos basados en los cuatro elementos nos permitirá crear poderosos looks para afrontar nuestras luchas personales. Además, sirve tanto para ir rompedora como para los maquillajes más básicos y naturales".

El eyeliner es uno de sus productos favoritos. No podía faltar en su colección ya que como ella misma ha confesado es uno de sus básicos en su maquillaje. Lo lleva usando desde que tiene 15 años. "Me hago casi siempre la 'dulceraya' y además me gusta hacérmela a mí, incluso cuando me maquillan en los shootings no dejo a nadie que me la haga porque yo me la hago muy bien y como a mí me gusta". "Este eyeliner es muy fácil de aplicar, aunque sea en cepillo, porque los pelos no se separan y se desliza muy bien", ha explicado.

El gloss y el labial, ambos en tonos nude, completan los imprescindibles de Dulceida. El primero, con una textura brillante, única y duradera, y el segundo con un acabado mate, con un color intenso que se queda intacto durante horas. "Antes no me gustaba nada el gloss y ahora no puedo vivir sin él. Y para el labial tengo un truco: podemos pasar el dedo una vez nos hemos pintado dependiendo de si queremos más o menos intensidad", afirma la también diseñadora y empresaria catalán. Todos los productos están disponibles en la web de Shepora y desde la semana próxima también en todas las tiendas de la cadena.

