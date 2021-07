Las críticas a El Rubius tras 'ningunear' al ministro Escrivá en Twitter

En la era de las redes sociales suele valorarse más el número de seguidores que el talento que uno tenga. Puedes ser una actriz increíble o un cantante estupendo, pero si tus followers no se cuentan por miles estás casi condenado a no dar el salto a la fama. No es de extrañar, en este contexto, que ocurran cosas como la que nos ha traído hasta aquí: odiosas comparaciones entre la difusión que alcanza un mensaje serio de un ministro y la enésima chorrada de un youtuber.

Todo empezó con un tuit del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien compartía en su cuenta de Twitter el artículo que ha firmado en EL ESPAÑOL explicando "por qué el acuerdo sobre pensiones firmado con los agentes sociales es un gran y necesario acuerdo". Ahondaba el político en que "retomar la senda del diálogo compartido y del consenso era fundamental":

Comparto con vosotros esta tribuna en @elespanolcom en la que explico por qué el acuerdo sobre pensiones firmado con los agentes sociales es un gran y necesario acuerdo. Retomar la senda del diálogo compartido y del consenso era fundamental https://t.co/p8lUaEWUj0 — José Luis Escrivá (@joseluisescriva) July 27, 2021

En paralelo a este tuit de Escrivá sobre un tema que no es precisamente baladí, el youtuber El Rubius decidía que se iba a acostar y compartía con sus casi 17 millones de seguidores en la red social este importantísimo mensaje:

LA ABSOLUTA LEYENDA DEL GAMING SE VA A DORMIR — elrubius (@Rubiu5) July 27, 2021

Con estos mimbres, el senador socialista Alfonso Muñoz Cuenca se sintió defraudado. Con las capturas de ambos tuits, el de Escrivá y el del streamer más famoso del mundo en habla hispana, analizó que "no es por nada, pero que un ministro (solo 27.000 seguidores) hablando sobre pensiones tenga 33 me gustas y El Rubius (17 millones) diciendo que se va a acostar tenga 10.300, pues como que te hace reflexionar sobre qué le importa a la sociedad y en especial a los jóvenes":

No es por nada, pero que un Ministro (sólo 27.000 seguidores) hablando sobre pensiones tenga 33 me gustas y @Rubiu5 (17 millones) diciendo que se va a acostar tenga 10.300,

pues como que te hace reflexionar sobre qué le importa a la sociedad y en especial a los jóvenes. pic.twitter.com/WU9WlRYeou — Alfonso Muñoz Cuenca (@almucuen) July 28, 2021

Lo cierto es que Muñoz Cuenca tiene más razón que un santo y lo que no había calculado es que una respuesta, lejos de dejarlo en evidencia, se lo iba a confirmar. El Rubius, suponemos que recién levantado, citó su tuit planteando que "a lo mejor el señor ministro debería pasarse el God of War [un videojuego de moda] en dificultad DIOS DE LA GUERRA hasta las 7 A.M. para tener esos likes".

No contento con la patochada que había escrito, Rubius terminó su mensaje añadiendo un "ah, no, que solo yo puedo hacer eso" y concluyendo con "en tu cara, boomer". Recordemos que eso de boomer es lo que llaman los jóvenes a las generaciones anteriores a la suya, especialmente a la del Baby Boom, claro, a aquellos que no llegan a considerar lo suficientemente mayores para tildarlos directamente de viejos, vamos:

A lo mejor el señor ministro debería pasarse el God of War en dificultad DIOS DE LA GUERRA hasta las 7AM para tener esos likes.



A no, que solo yo puedo hacer eso 😎🤙😎🤙🤙😎🤙😎🤙



En tu cara BOOMER https://t.co/ttIEkNGMvc — elrubius (@Rubiu5) July 28, 2021

El tuit de El Rubius se multiplicó en cuestión de segundos, pero al margen de su séquito de fans aplaudiendo su enésima chorrada de youtuber, se ha topado con otros que le recuerdan que ahora, con 31 años, el boomer es él. Además, cómo no, también le apuntan que menos lecciones al ministro sobre videojuegos y likes y más tributar en España:

El Rubius, a sus 31 años. https://t.co/iIoQswWM1r pic.twitter.com/O9JCGnE8cp — Javier Pérez Alarcón, traductor de profesión (@javipalarcon) July 29, 2021

Uh el God of War... Vaya ya se puede ir tranquilo a la cama, eh? Que gran contribución 😂😂😂 oops, perdón, aporte, lo de contribuir no va con los andorriers🤣🤣🤣creadores de contenido🤣🤣🤣en fin😂🤦‍♂️ — Buttonkid in rock's (@TheButtonkid) July 28, 2021

imagínate que tienes 31 años, eres millonario, vives en andorra y en vez de usar tu repercusión y dinero para hacer algo de provecho para la sociedad te dedicas a poner cosas en internet que podría poner mi primo de 14 años después de apagar la play https://t.co/eNMfcdoZj9 — 27 (@loslakasitos) July 29, 2021

Que gran contribución a la sociedad. Y lo dirás hasta orgulloso 🤦🏼‍♀️

Mejor sería decir: "Ah, es lo único que sé hacer". — Sensi♀️💜 (@esedesensi) July 29, 2021

También podrías tributar en España 😎🤙😎🤙😎🤙 https://t.co/NVMlCidjCD — Laura C. Martínez (@lauracmrtnz) July 28, 2021

Te queda nada y menos para ser un cuñao cuarentón y a ver si entonces te siguen respaldando todos los niños del país a la hora de decir gilipolleces — Pablo Cabello/❤ (@PabCabelloM) July 29, 2021

como que boomer si tienes más años que la Alhambra https://t.co/TNnPE2v3oF — Curiosidades Tortugas 4 (@xbox__tenerife) July 28, 2021

un boomer diciéndole a otro boomer pic.twitter.com/iIFljUvVhN — isa 🧚🏻‍♀️ (@daylightbiyin) July 28, 2021

Dioses, que tienes 31 años, que entiendo que tú público sean en su mayoría adolescentes, pero por favor un poco de dignidad https://t.co/nkK8OAA6eP — Aiyix (ella/elle) (@ojalalynne) July 28, 2021

Un Boomer diciendole boomer a otro boomer con humor cringe con aires de boomer

Ps: Ruben ya tiene 30 años por dios... y su mayor marca en la sociedad va a ser haberse comportado como niño toda su vida — AKAJEG (@AKAJEG1) July 29, 2021

Tienes 31 tacos y da vergüenza ajena leerte https://t.co/x13ybQsccK — Urtzi (@Wallerstenian) July 28, 2021

Ahora solo toca rezar para que a ninguno de estos youtubers les dé por meterse en política.

Sigue los temas que te interesan