Alpine no se baja de la ola: "Fernando Alonso estuvo increíble, se divirtió en el duelo con Hamilton"

Alpine sigue con la resaca de la victoria de Esteban Ocon en el Gran Premio de Hungría y del gran trabajo realizado por Fernando Alonso y esa batalla espectacular con Lewis Hamilton que ha dejado una sensación muy positiva en toda la Fórmula 1. Ver a un piloto, con un coche menor, frenar durante diez vueltas al siete veces ganador del campeonato ha servido para que muchos recuperen la fe en el asturiano.

Cuando desde muchos sectores se afirma que el español es uno de los mejores de la historia a pesar de que solo tiene dos títulos, algunos lo ponen en duda, pero batallas tan bonitas como la vivida en Hungaroring refuerzan esa opinión y esa visión. El talento de Fernando Alonso es único y ha demostrado ya en innumerables ocasiones que su capacidad para hacer posible lo imposible es incuantificable.

Por eso se dice del asturiano que es capaz de hacer magia y aunque muchos no confiaban en que pudiera volver a hacerlo cumplidos los 40, ahí estuvo Alonso una vez más para demostrar que en esto de pilotar no han nacido unas manos mejores que las suyas. Y todo con un A521 que no deja de ser un quiero y no puedo. Dónde llegaría este Fernando con un Mercedes o un Red Bull no se puede saber, pero al menos se tiene la esperanza de que en 2022 todo pueda cambiar e ir a mejor.

De momento, en su propia escudería siguen flipando con lo que demostró sobre las curvas del trazado húngaro. El último en destacarlo ha sido Davide Brivio, que se bajó de MotoGP para subirse al parque de atracciones de Fernando, que trajo la primera victoria de la escudería gala: "Fue un gran fin de semana. Tuvimos la oportunidad de ganar. La pudimos aprovechar, Esteban hizo un gran trabajo, manteniéndose toda la carrera. Y un grandísimo trabajo de Fernando, que estuvo increíble, creo que se divirtió mucho en el duelo con Hamilton, e hizo un gran favor al team protegiendo a Esteban. Fue bonito, era una oportunidad, una ocasión, mejor que gane Alpine que otro".

Comparación con MotoGP

Brivio, que ha aprovechado las vacaciones de la Fórmula 1 para regresar al Mundial de MotoGP de visita, ha hablado con DAZN sobre la diferencia entre ambos mundos: "En F1 somos muchas más personas. El trabajo que en MotoGP lo hace uno, en F1 lo hacen cuatro o cinco. Son organizaciones más grandes, con más ingenieros, más recursos, es diferente. Pero es muy interesante ver cómo funciona una organización así, cómo trabajan tantos ingenieros en un mismo sitio, una experiencia bonita".

Por último, el italiano quiso dejar un mensaje de despedida para su amigo Valentino Rossi, de cuya retirada se enteró por sorpresa: "Yo, personalmente, le debo todo. Gracias a él, he podido ganar mundiales, conseguir éxitos, le debo mucho. Podría hablar dos horas sobre ello. Ha sido el embajador más grande de este deporte, ha hecho que mucha gente siguiera el mundial de MotoGP. Hasta mi madre, que no sabía ni lo que era una moto, veía MotoGP. Además, muchos pilotos que están hoy en MotoGP, corren porque querían ser Valentino Rossi, él los ha inspirado".

