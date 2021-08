Max Verstappen: "Estoy seguro de que soy más rápido que Hamilton"

La rivalidad entre Max Verstappen y Lewis Hamilton va por convertirse en uno de los grandes duelos históricos dentro de la Fórmula 1. Ambos han querido dejar atrás lo sucedido en el Gran Premio de Silverstone, pero el pique continúa. Después de finalizar su participación en Budapest, el neerlandés volvió a acordarse de su 'enemigo'.

En unas declaraciones para el diario De Telegraaf, luego de disputar el Gran Premio de Hungría de F1, Verstappen ha asegurado que es más rápido que Hamilton y que si no creyese en esto, lo mejor para él y para todos es que se quedase "en casa". El de Red Bull va muy en serio a por el Mundial.

"Lo veo de esta manera, todavía puedo ir más rápido que nadie en el coche. Hay algo más en eso también, en términos de margen. Estoy absolutamente seguro de que soy más rápido que Lewis. Me funciona muy bien pensar de esa manera. Si no lo creo, es mejor quedarme en casa", ha afirmado en el citado medio.

En estos momentos, Lewis Hamilton tiene una ligera ventaja en la clasificación del Mundial de Pilotos sobre Max Verstappen (8), pero el neerlandés piensa que esto puede cambiar muy pronto: "Creo que los monoplazas (Mercedes y Red Bull) estaban iguales a principios de este año. Ahora ellos están un poco por delante otra vez y tenemos que asegurarnos de alcanzarles de nuevo. Entonces podré marcar la diferencia".

Antes de todo esto, Verstappen ya había asegurado, durante una entrevista con Daily Mail, que no iba a entrar en los "juegos mentales" de sus rivales por el título. "No presto atención a los juegos mentales. Estas cosas no me molestan. Solo me concentro en la pista de la mejor manera posible. Cualquier cosa más allá de eso no es relevante para mí", afirmó el piloto de Red Bull.

Molesto con Lewis

Antes de competir en Hungría, Max Verstappen no ocultó que le había molestado la actitud del británico en Silverstone: "Sí, me llamó Lewis. No necesito entrar en detalles sobre eso, pero tuvimos una charla. La celebración que vimos demuestra cómo son realmente en Mercedes".

"Es irrespetuoso cuando un tipo está en el hospital y el otro está agitando la bandera como si nada hubiera pasado después de empujar al tipo contra la pared en 51G. Y no solo eso, sino toda la reacción del equipo además de eso. No es así como celebras la victoria, especialmente una victoria como la obtuvieron", dijo ante los medios.

