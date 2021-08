Lewis Hamilton y los efectos de la Covid-19: "Tuve un gran mareo, sigue siendo una batalla"

El Gran Premio de Hungría se celebró este domingo 1 de agosto. Todavía en boca de todos lo sucedido en Silverstone el pasado mes de junio, Lewis Hamilton volvió a erigirse como uno de los grandes protagonistas del fin de semana. Primero por ese incidente en el anterior GP con Max Verstappen y en la carrera de Budapest por su declaración sobre los efectos de la Covid-19.

El piloto británico acabó en tercera posición en el Gran Premio de Hungría de la F1. La victoria fue para un Esteban Ocon que agradeció a Fernando Alonso su trabajo durante la carrera por el bien del equipo. Y es que el español batalló con Lewis Hamilton varias vueltas, impidiendo así que este alcanzase a su compañero.

En segunda posición quedó Sebastian Vettel, pero finalmente fue descalificado, aupándose el siete veces campeón del mundo hasta la segunda posición, convirtiéndose en el actual líder del Mundial de F1, y en tercer puesto acabó el también español Carlos Sainz Jr..

Lewis Hamilton, en el Gran Premio de Hungría de F1 Reuters

Volviendo a Lewis Hamilton, el británico reveló que no se había encontrado bien, llegando a sentir un mareo y que no ha sido algo puntual, sino que es algo que se viene repitiendo desde que el pasado mes de diciembre pasó el coronavirus: "Tuve un gran mareo y todo se volvió un poco borroso en el podio. He estado luchando todo el año con mi salud después de lo ocurrido a fines del año pasado y sigue siendo una batalla".

"No he hablado con nadie en particular sobre esto, pero creo que se está demorando. Recuerdo los efectos cuando lo tuve. El entrenamiento ha sido diferente desde entonces y los niveles de fatiga que obtienes son diferentes y es un verdadero desafío", continuó explicando el piloto.

De Silverstone a Budapest

No es la primera vez que le pasa y tampoco en mitad de una competición. Si durante el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 le ha pasado esto, también le ocurrió algo similar en Silverstone, aunque en Budapest las sensaciones han sido peores: "¿Quién sabe qué es hoy? Tal vez sea hidratación, pero definitivamente no he tenido esa experiencia. Tuve algo similar en Silverstone, pero esto es mucho peor".

