El duro cruce de declaraciones entre Verstappen y Hamilton: "Es irrespetuoso"

El brutal accidente que dejó a Max Verstappen fuera del Gran Premio de Silverstone y en el hospital todavía es el tema del momento en la Fórmula 1. Una maniobra de Lewis Hamilton provocó el incidente y desde entonces tanto uno como otro, así como sus respectivos equipos, han mantenido una guerra abierta.

Este fin de semana se celebra el Gran Premio de Hungría y desde Budapest ambos pilotos han hablado sobre lo ocurrido. Verstappen ha sido muy claro al señalar directamente a Hamilton como el culpable de todo: "No estoy contento con lo que pasó allí, especialmente por perder tantos puntos debido a otra persona, pero es lo que es".

El piloto de Red Bull ha confirmado en rueda de prensa que Hamilton le llamó para interesarse por su estado, pero eso no quita para que, en su opinión, el siete veces campeón de la F1 "merecía más sanción porque tenemos un coche 40 o 50 segundos más veloz que el resto, por lo que 10 segundos no es nada".

Max Verstappen, antes del GP de Hungría de F1 Reuters

"Sí, me llamó Lewis. No necesito entrar en detalles sobre eso, pero tuvimos una charla", ha revelado el piloto neerlandés. Pero lejos de quedarse en eso, Max Verstappen ha cargado muy fuerte contra Mercedes: "La celebración que vimos demuestra cómo son realmente en Mercedes".

"Es irrespetuoso cuando un tipo está en el hospital y el otro está agitando la bandera como si nada hubiera pasado después de empujar al tipo contra la pared en 51G. Y no solo eso, sino toda la reacción del equipo además de eso. No es así como celebras la victoria, especialmente una victoria como la obtuvieron", ha continuado el piloto de Red Bull.

Para acabar con el tema, el neerlandés ha puesto de relieve que se ha demostrado que había otra manera de adelantar y que fue el propio Hamilton el que lo hizo ante Leclerc: "Demuestra que había otro tipo de trazada. Yo no hice nada malo, me sorprende que los comisarios consideraran que yo tenía una mínima parte de culpa, porque si lo hubiera hecho mal, le habría echado contra el muro".

Hamilton responde

Por su parte, Lewis Hamilton no se arrepiente de lo sucedido: "Como dije ya en Silverstone, realmente no era consciente. Vi en la pantalla que se había bajado del auto y se le veía bien y me dijeron que estaba bien, así que no me di cuenta hasta que me lo dijo la prensa, de que había visitado el hospital".

"Ninguno de nosotros quiere ver a otro piloto herido o en peligro o poner a un conductor en peligro. Llamé a Max después de la carrera para comprobar que estaba bien y hacerle saber que el respeto sigue ahí, pero obviamente, tal vez no sea recíproco, pero está bien", ha agregado el británico.

Lewis Hamilton, en rueda de prensa Reuters

"No creo que nuestro comportamiento haya sido irrespetuoso. Como dije, una cosa es saber y celebrar lo sucedido y otra cosa es no saberlo y celebrarlo. Obviamente, yo no era consciente. Fue mi gran premio de casa y trabajamos increíblemente duro para llevarnos una victoria como esa y poder hacerlo con la afición, estando allí por primera vez después de que obviamente el año pasado no pudimos", ha asegurado en rueda de prensa.

Respecto a las quejas de Verstappen, Hamilton ha señalado que "las emociones estaban muy altas y no fue una celebración intencionada, fue solo la alegría de ver a tanta gente celebrándolo. Fue una emoción natural. No voy a ocultar mis emociones. Fue una sensación increíble ver a tanta gente". "No tengo por qué explicar mi forma de trazar, llevo más de 20 años en el automovilismo y es muy complejo para los aficionados entender todo", ha finalizado el británico.

[Más información - Verstappen - Hamilton, estalla una guerra en la Fórmula 1 tras Silverstone: "Es una injusticia"]

Sigue los temas que te interesan