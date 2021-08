"Todo lo que me contaron de Fernando Alonso era mentira": el día que aupó a Ocon a la victoria

Mucho se ha hablado durante los años de cómo era Fernando Alonso dentro del box. Críticas por su exigencia y otros aspectos que le llevaron a 'ganarse', si se puede decir así, la mala fama de mal compañero. Hace ya unos meses que el piloto se defendía de aquello y este fin de semana quedó demostrado que no hay que creerse todos los rumores: la victoria de Esteban Ocon también llevó su firma.

Que Alpine (o Renault) ganará su primer Gran Premio desde 2008 -por cierto, siendo Fernando Alonso el último en hacerlo- fue la suma del caos que reinó en Hungría desde la primera curva, la estrategia de Alpine, el pilotaje de Ocon aguantando a Vettel y el enorme trabajo de Alonso evitando que la 'bala' que era Hamilton amenazara la victoria de su compañero. El asturiano fue el piloto del día defendiendo a su camarada.

Tras lograr su primer triunfo en la Fórmula 1, Ocon quiso darle la "enhorabuena" a Fernando Alonso, porque "esta victoria también se la" debe "a él". Al cruzar la línea de meta con la bandera de cuadros ya tuvo un gesto de agradecimiento con el bicampeón del mundo, que acabó quinto en la carrera. Durante más de diez vueltas taponó con su Alpine al Mercedes Hamilton, que tenía un ritmo brutal, y frustró toda posibilidad de que alcanzara la posición de Ocon.

"Qué puedo decir; enhorabuena a Fernando, porque esta victoria también se la debo a él. Ha hecho un trabajo fantástico, en beneficio del equipo", manifestó Ocon, que ahora es undécimo en el Mundial con 39 puntos, tres más que el genial piloto asturiano, elegido 'Piloto del Día' en la última carrera antes del parón vacacional de la categoría reina.

"El equipo creyó y ahora estamos llegando poco a poco al sitio en el que tenemos que estar; Vettel me presionó mucho, pero aguanté todo lo que pude y al final aquí está la victoria", manifestó el francés, nacido hace 24 años en Evreux, que al ser preguntado de nuevo por su compañero asturiano apuntó que "es sensacional trabajar con él".

Es fantástico trabajar con Fernando, lo ha sido desde el principio de la temporada Esteban Ocon

"Fernando ha hecho un gran trabajo, como todo el equipo, al que quiero agradecer toda la confianza y la fe que han tenido en mí", dijo Ocon. "Es fantástico trabajar con Fernando, lo ha sido desde el principio de la temporada; hemos trabajado muy duro para sacar adelante al equipo", afirmó.

Y confirmó que cuando supo del fichaje de Fernando Alonso por Alpine le llegaron todos esos rumores que no tardó en darse cuenta de que era mentira: "Mucha gente me había contado cosas acerca de él, pero todo era equivocado, porque Fernando es un tío genial", declaró Ocon, que afirmó que no festejará esta noche en Budapest, porque vuela "pronto a casa", pero admitió que tendrá "un gran lunes".

