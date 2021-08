Nadal y su recado a Djokovic tras su pésimo espectáculo: "Hay que evitarlo, es un referente"

Novak Djokovic ha sido uno de los grandes protagonistas de los Juegos Olímpicos desde sus inicios. El serbio llegaba a la cita de Tokio como una de las estrellas más importantes junto a otros nombres estelares como los de Simone Biles, Caeleb Dressel o Duplantis. Además, tenía el reto por delante de ganar el oro olímpico para aspirar en el US Open a cerrar ese ansiado e histórico Golden Slam, algo que solo Steffi Graff ha conseguido en la historia del tenis.

Sin embargo, y a pesar de que su comienzo fue arrollador en la cita olímpica, Djokovic no solo se ha quedado sin medallas en estos Juegos, sino que tampoco ha conseguido disputar ninguna final a pesar de estar inmerso en la categoría de individuales y en la de dobles mixto. Un palo muy duro para él que después perdió el bronce contra Carreño y renunció a pelear por la tercera presea junto a su compañera Stojanovic.

Ha sido precisamente esta renuncia, y su terrible espectáculo contra el jugador español, lo que le ha acarreado numerosas críticas al serbio, quien ha terminado su participación en Tokio con más detractores de los que ya traía después estar acostumbrado a vivir entre polémicas. Se podría decir que no han sido sus Juegos, pero despedirse con una renuncia y lanzando raquetas a la grada ha terminado de hundir su imagen.

Muchos han opinado ya sobre su pérdida de papeles en la final de consolación y de cómo fue rompiendo sus raquetas hasta lanzarlas a una grada que, lógicamente, estaba vacía, hecho que no tapa uno de los gestos más feos de la historia del tenis. De hecho, muchos creen que debería haber sido descalificado del torneo como ya le sucedió en el pasado US Open tras dar un pelotazo involuntario a una jueza de fondo tras otra muestra de descontrol de sus nervios y de sus emociones.

De eso, de saber controlarse, ha hablado uno de sus grandes rivales, Rafa Nadal, quien se encuentra preparándose para jugar el torneo de Washington tras su parón después de caer eliminado en las semifinales de Roland Garros precisamente ante el serbio en un partido titánico. El tenista español, que no acostumbra a hacer declaraciones muy llamativas, le ha dado un severo correctivo al número 1 del mundo.

La opinión de Rafa

"Por suerte no había gente en las gradas y no pasó nada más, pero bueno, son cosas que ocurren de vez en cuando. Hay que intentar evitarlas. La imagen no es la mejor. Es importante evitar este tipo de situaciones, y más si eres un referente para muchos niños. Al final es el número uno del mundo y uno de los mejores de la historia. Es extraño que alguien, teniendo tanto éxito, reaccione de esta manera de vez en cuando, pero al final él es muy competitivo y reacciona así".

Por su parte, Nadal, que puso en duda la dureza de los castigos con este tipo de acciones, quiso felicitar a su compañero Pablo Carreño por esa medalla de bronce: "Me alegro mucho por él y también por España. Esto se le quedará grabado por el resto de su vida, es inolvidable".

Además, Nadal habló también sobre su actual estado físico y sobre cómo llega a la gira americana, donde todavía no se encuentra a un nivel óptimo a pesar de las semanas de parón: "No sé cuánto tiempo llevará recuperarme del todo, lo único que puedo decir es que lo haré lo mejor que pueda. No es agradable pero al final las cosas suceden y uno las tiene que aceptar de la manera que vienen porque si no uno podría estar frustrado toda la vida".

"Mi cuerpo decidió por mí, si hubiera podido elegir yo nunca me habría perdido Wimbledon ni los Juegos Olímpicos. Ha sido una preparación más justa. Creo que estoy dando pasos hacia adelante y espero estar preparado para competir bien". Así concluyó Nadal quien aseguró que la experiencia le ayuda a sobrellevar golpes como perder los Wimbledon y los Juegos Olímpicos y que terminó reconociendo que Djokovic sigue siendo el gran favorito al US Open.

