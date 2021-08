Khabib se confiesa con Mike Tyson: "Quería arrancar el corazón a todo el equipo de McGregor"

La entrevista que ha realizado Mike Tyson a Khabib Nurmagomédov en su pódcast Hotboxin' ya ha visto a la luz. El excampeón del mundo de la UFC ha hablado sobre su retirada, tras la muerte de su padre, así como de lo que hace en la actualidad y también de su gran rival: Conor McGregor.

Su retirada

"Fue la decisión más difícil de mi vida, dejar de hacerlo. Toda mi vida me preparaba y entrenaba para algo. Hace medio año que paré, lo hacía desde niño para competir, los últimos 13 años como profesional. Me preparaba primero para pelear amateur, luego como profesional. Para mí es difícil porque no tengo que competir, pero cuando lo has terminado, lo has terminado".

¿A qué se dedica Khabib ahora?

"Estoy bien, en Los Ángeles, con mi equipo. Entreno cada día, como toda mi vida, no puedo detenerme, me da energía. Pero de competir, no".

Khabib Nurmagomédov, en rueda de prensa cuando estaba en activo en la UFC Reuters

Fortaleza mental para ser el número 1

"Todo era disciplina y todo se vuelve mental. La gente me pregunta cuándo me convertí en campeón y siempre digo que en mi mente, yo ya lo era. Veía gente en mis categorías, desde el 2012 y pensaba que les iba a ganar. Todo era mental".

El incidente del autobús con McGregor

"Pensé que habían llegado muchos aficionados, que querían fotos. Cuando vas a un evento, no necesitas a tu grupo de seguridad, vas a pelear. Ellos solo querían demostrar. Cuando vas a hacer algo, hazlo, y ellos solo hicieron un show, por presumir. Íbamos al pesaje, había mucha prensa, mucha seguridad. Nadie quiere ver pelear ahí".

Reacción tras pelear con 'The Notorius'

"Esperaba más. Cuando hablo con él, me dice una excusa que solo es un negocio. Pero yo tenía su cuello y se rinde... Trae a miles desde Irlanda, se la pasa hablando de que es un guerrero... no puedes rendirte, que te duerman. Su esquina me decía cosas, quería arrancarles el corazón a todos".

Conor McGregor, tras lesionarse tibia y peroné en la UFC 264 Reuters

¿Ha caído McGregor por su entorno?

"Cuando te vuelves rico y famoso, pierdes gente que te ama de verdad. Los falsos te dicen que eres bueno, no te dicen lo malo porque podrían salirse de esa zona de confort. Los verdaderos estuvieron antes de que fueras famoso y rico, solo te quieren y no te mienten. Creo que perdió mucha gente que estuvo antes con él. Todos necesitamos que te recuerde lo que está bien y está mal. Siguen conmigo aun cuando no era nadie. Cuando eres el mejor, no te gusta que te digan qué hacer, pero tienes que tener el corazón limpio y si sabes que es algo que tiene razón, hacerlo".

¿Sigue siendo el mejor?

"Sigo creyendo que soy el mejor, puedo pelear con quien sea, aún ahora. Hace un año me retiré y cada día en el gimnasio, amo lo que hago, y sigo creyendo que soy el mejor del mundo".

Khabib Nurmagomédov, luchador ruso de la UFC Reuters

No volverá por dinero

"El dinero importa, pero nunca peleé por dinero. El dinero es bueno, pero muchas veces te lleva a situaciones que no conoces, no sabes qué hacer con tanto dinero, puede ser peligroso, pero yo no vine a este negocio para hacer dinero. Dana me llamó alguna vez a preguntarme cuánto quería por pelear de nuevo, pero no lo hago por dinero. Nunca lo hice por dinero, quería ser el mejor del mundo. Mis negocios sí son para eso, pero no pelear".

¿Y la pelea ante Georges St-Pierre?

"Era la pelea soñada de mi padre. Cuando crecía, entre 2006 y 2009, Georges St. Pierre estaba en su momento. Era el peleador favorito de mi padre. Ahora, con 33 yo y él con 40, no lo veo. Ya estamos retirados ambos".

