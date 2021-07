McGregor se burla de la muerte del padre de Khabib: así es la prueba del 'delito'

Conor McGregor la ha vuelto a liar. Entre esos comentados mensajes que dedicó a Dustin Poirier y su mujer, se coló también uno que iba dirigido a Khabib Nurmagomédov. Hay que recordar que el luchador ruso fue muy duro contra el excampeón de dos divisiones tras su derrota en la UFC 264.

"El bien siempre vence al mal", escribió en su cuenta personal de Twitter 'The Eagle' después de que McGregor perdiese en su tercer cara a cara contra Poirier. Si bien es cierto que la victoria del estadounidense fue muy polémica, ya que la pelea acabó por lesión de Conor tras el primer asalto.

Han pasado ya varias semanas de aquello, pero Conor McGregor no lo olvida y así lo ha plasmado en la citada red social. "¿La Covid es el bueno y el padre, el malo?", escribió 'The Notorius'. Un mensaje que no tardó en borrar el luchador irlandés, pero la prueba queda ahí.

Arrepentimiento o toque de atención. Nadie sabe el porqué McGregor decidió borrar su mensaje, junto a otros que dirigió a Poirier y su mujer. Pero las consecuencias ya están llegando. En ESPN, Daniel Cormier ha criticado al irlandés: "Creo que esta vez ha llegado demasiado lejos".

"Honestamente, cuando Conor hace cosas así, es difícil entender cómo todavía hay una gran cantidad de personas que apoyan ese tipo de comportamiento. El padre de Khabib era todo para él, y se fue debido a algo que ha sido tan terrible para el mundo entero", ha continuado Cormier.

"Creo que cuando se dicen cosas como esas, son como un grito de ayuda. Conor tiene todo el dinero del mundo y la fama, pero ahora, cuando empiezas a bajar a ese nivel, es como que alguien tuviera que llegar a McGregor y ayudarlo a comenzar a cambiar su manera de pensar y su enfoque", ha sentenciado en su programa.

El adiós de Khabib

Habrá que esperar para ver si Khabib Nurmagomédov decide responder a Conor McGregor de alguna manera. Hay que recordar que el de Sil'di decidió retirarse, con una marca de 29-0 y como campeón del mundo de la división del ligero, después del fallecimiento de su padre, entrenador y mentor Abdulmanap Nurmagomédov.

La muerte de Abdulmanap por causa de la Covid-19 dejó a Khabib muy tocado, al igual que al resto de su familia. Todavía volvió a pelear una vez más y acabó venciendo a Gaethje. Entonces, el ruso sorprendió a todos anunciando su retirada. "No seguiré sin mi padre", dijo 'The Eagle' y pese a lo mucho que le han ofrecido para volver al octágono, él siempre lo ha rechazado. Se lo prometió a su madre y cumplirá su palabra hasta que ella no diga lo contrario.

