La verdad sobre la primera entrevista a Conor McGregor tras perder en la UFC 264

Continúan pasando los días después de aquel histórico ya evento de la UFC 264 y siguen saliendo a la luz nuevos episodios que no se habían contado hasta la fecha. Conor McGregor volvió a caer ante Dustin Poirier, tal y como había ocurrido a principios de este mismo año, pero esta vez lo hizo después de caer lesionado al terminar el primer asalto.

'The Notorius' se lesionó en los últimos segundos de ese primer round. Se rompió la tibia y el peroné y por este motivo Poirier pudo darle unos certeros golpes en esa recta final del asalto. Nada más acabar, McGregor se quedó en el suelo y entonces se vio el estado de su pierna.

Los jueces dieron como vencedor a 'The Diamond' por decisión médica y esto no sentó para nada bien al irlandés. Desde el interior de la jaula y sin poder levantarse mientras le entablillaban la pierna, Conor McGregor habló. Mucho se ha hablado de por qué le hicieron hablar en ese estado de nervios y enfado, y ahora al fin se ha sabido la verdad.

Conor McGregor, tras lesionarse tibia y peroné en la UFC 264 Reuters

Ha sido Joe Rogan el que ha explicado el motivo de su entrevista a 'The Notorius' nada más terminar su pelea en la UFC 264. "La gente está como, '¿por qué lo entrevistaste?' En realidad lo quiso así", ha comenzado diciendo el comentarista en un reciente episodio de The Joe Rogan Experience.

"Me dijo 'ven aquí, vamos a tener un podcast'. Me dijo: 'vamos Joe, hagamos un puto podcast'. Me pidió que me sentara a su lado. Yo estaba como, 'cómo voy a hacer esto. Siento que debería sacar algo de él' Incluso si reconoces el hecho de que está emocionalmente cargado, esto es solo él expresándose mientras estaba emocionalmente cargado", ha revelado Joe Regan.

El enfado de Conor

En esa citada entrevista, Conor McGregor la tomó contra Dustin Poirier y su mujer: "Tu esposa está en mis redes sociales. Oye, nena, vuelve a llamarme por el chat más tarde. Iremos a la fiesta luego, en el club nocturno Wynn, cariño". Por estas palabras, el irlandés recibió un tirón de orejas de Dana White.

"No me gusta eso. Sí, eso no es bueno. Deja la familia y la vida de las personas, ya sabes, todo eso debe quedarse fuera de aquí. La familia no tiene nada que ver", dijo el presidente de la UFC. Eso sí, Dana White no descartó entonces que podría llevarse a cabo esa cuarta pelea entre McGregor y Poirier cuando 'The Notorius' se haya recuperado de su grave lesión.

[Más información - La otra pelea que espera la UFC: el combate definitivo entre Chandler y Gaethje se calienta]

Sigue los temas que te interesan