Fernando Alonso: "Quiero ser el piloto más completo que haya habido"

Fernando Alonso ha demostrado que no lleva ni bien ni mal eso de la edad y de cumplir años porque básicamente está por encima de cualquier debate similar. Es una realidad que está demostrando durante toda esta temporada en la Fórmula 1. Solo así se entiende que haya querido regresar al 'Gran Circo' a los 39 años, que ya son 40, y siga demostrando por qué es un piloto especial.

Su talento y su maestría están fuera de toda duda, pero él mismo explica dónde está la clave para seguir siendo competitivo. Alonso cuenta que en el motor, y en especial en el automovilismo, la edad no está en el carnet de identidad ni en la fecha de nacimiento, sino que está en el cronometro, que es quien marca quién es rápido y quién no lo es, tenga la edad que tenga.

Por ello, Fernando va a seguir dando guerra hasta que deje de sentirse rápido y no va a estar pendiente de si tiene una edad u otra, a pesar de que considera que muchas quieran verle fuera a él y a otros veteranos con tal de poder tener caras nuevas, aunque sean de peor nivel.

Fernando Alonso en el Gran Premio de Hungría Alpine F1 Team

En unas declaraciones recogidas por el portal especializado Motorsport.com, Fernando asegura que ahora mismo es mejor piloto de lo que era hace 15 o 20 años a pesar de que antes fuera más joven. Cada día conoce un poco más y mejor la Fórmula 1 y esa madurez le ayuda a tomar decisiones sobre la pista. Por lo tanto, lo que menos le preocupa es la edad.

"Lo que siento quizá le parezca contradictorio a la gente de fuera porque parece que en el deporte, también por cómo son las redes sociales, nos confundimos sobre la edad y sobre el rendimiento que puede dar un deportista, ¿sabes? Esto no es el Tour de Francia, no son los Juegos Olímpicos, ni tampoco es el fútbol, en el que con 23 estás en la cima de tu rendimiento. Si corriera ahora contra mi yo de 23 años, le vencería con una mano, ¿sabes? No es lo mismo. No es lo joven que eres, es lo rápido que eres, así no funciona el cronómetro en los deportes de motor".

Sus próximos retos

Alonso asegura que a muchos les interesa ver movimiento, caras nuevas, nombres que no hayan sonado para seguir vendiendo, pero los veteranos y él en particular está por encima de eso. Por ello se ve muchos años en la Fórmula 1 y afrontando otros grandes retos que tiene abiertos fuera del 'Gran Circo'. El objetivo no es terminar su carrera, sino ser el mejor de siempre.

Fernando Alonso en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone Alpine F1 Team

"Hay gente que quiere ver a nombres nuevos, quieren ver nuevas promesas, quieren librarse de algunos de los nombres que ven cada fin de semana, pero yo me veo corriendo mucho tiempo. Si es en F1, genial; si no es F1, intentaré perseguir algunos de los retos que me quedan fuera de la F1, para convertirme en el piloto más completo que haya habido en el automovilismo".

Por último, Fernando deja algunas pinceladas de lo que puede ser el futuro más inmediato, el 2022, donde se espera que Alpine pueda dar un gran salto para colarse en la batalla por el título en la nueva Fórmula 1 que arranca con muchos cambios: "Estamos trabajando en el proyecto del año que viene, pero es muy pronto para decir nada y nadie sabe cuáles son los números porque no tienes nada con lo que comparar. Todos somos realistas y aún tenemos que esperar al mes de febrero porque veremos muchas sorpresas cuando los coches se descubran para todos".

[Más información: Alpine quiere dar un gran proyecto a Fernando Alonso: "Seremos mucho más competitivos"]

Sigue los temas que te interesan