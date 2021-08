Klopp, contra los clubes-estado y los gigantes de la Premier League: "Todos conocemos su situación"

Mientras el PSG acapara gran parte de la atención en el fútbol europeo con sus grandes fichajes, sobre todo después de la llegada de Leo Messi, en Inglaterra tienen suficiente con el poderío financiero de los tres grandes de la competición, los cuales someten al resto que intentan competir con sus propias armas aún sabiendo que están en desventaja.

Por ello, la Premier League se ha convertido en un polvorín después de la llegada de grandes nombres en época de crisis, cuando nadie consigue ingresos ni ventas y cuando se llevan acumulados cientos de millones en pérdidas por culpa de la pandemia y por los fallos cometidos en temporadas anteriores.

No deja de sorprender como en las últimas semanas nombres como los de Jadon Sancho, Raphael Varane, Grealish o Lukaku han cambiado de equipo o han aterrizado en la Premier League cuando todos tienen una situación financiera complicada. Esto es lo que ha criticado Jurgen Klopp, que se une a las palabras dejadas hace unas horas por parte de Nagelsmann, nuevo entrenador del Bayern de Múnich, contra los clubes-estado. Klopp además carga contra los gigantes de la Premier que parecen jugar también con sus propias reglas.

Grealish posa con la camiseta del Manchester City Manchester City

"Todos conocemos la situación del Chelsea, del City y del PSG por ejemplo. Lo que está haciendo el United no sé exactamente cómo lo hace". Klopp sembraba la duda en su primer palo a los tres grandes de la liga inglesa y al poderoso proyecto del conjunto parisino que se presenta como la gran amenaza del curso en Europa.

Por su parte, el técnico del Liverpool defendió la manera más responsable que tienen de actuar en Anfield, gastando aquello que se puede y en función de lo que se ingresa: "Obviamente tenemos nuestra manera de hacerlo. Y eso siempre fue igual desde que estoy aquí. Se nos permite gastar el dinero que ganamos. Eso es lo que siempre hicimos".

"Nunca me sorprende el poder financiero del Chelsea, el City o el United.Llevo el tiempo suficiente en el país para saber que siempre encuentran una solución para hacer este tipo de cosas. Nosotros tenemos nuestro propio camino. Mantenemos al equipo unido".

Los movimientos del Liverpool

Por último, el entrenador del equipo red ha querido mandar un mensaje a su propia afición y a aquellos que están siendo críticos con el verano de un Liverpool que no ha gastado en grandes fichajes, pero que se ha centrado en reforzar la base de un equipo que llegó a arrasar en la Premier League y a ganar la Champions hace no mucho tiempo.

Jurgen Klopp, durante un partido del Liverpool REUTERS

"Parece que el verano siempre es igual; la gente piensa que si no firmas no trabajas. Este no es el caso. Si eres un verdadero aficionado del Liverpool, estarás muy contento con las noticias que el club entregó en las últimas semanas. La renovación de Alisson Becker, de Trent Alexander-Arnold, de Fabinho, de Virgil Van Dijk y de otros que seguirán es una gran noticia. Si otros equipos quisieran fichar a estos jugadores tendrían que pagar mucho dinero y ya los tenemos". La Premier League comieza calentita con tanto fichaje y con los que están por llegar ya que Harry Kane todavía no ha cambiado de ciudad.

