Varane, problemas para su debut con el United: "No está hecho al 100%"

Raphaël Varane no podrá debutar con el Manchester United salvo cambio sorprendente de última ahora. Así lo confirman en el mismo club inglés, donde ya venían advirtiendo en las últimas semanas de los problemas que estaban viviendo con los trámites oficiales. El zaguero dejó el Real Madrid y ambos equipos emitieron los respectivos comunicados. Sin embargo, entre cuarentenas y reconocimientos, Varane no ha sido inscrito todavía con los red devils.

Solskjaer, en su última rueda de prensa, ha destacado que "por desgracia, con el aislamiento y el retraso de las cosas", el fichaje de Varane "todavía no está hecho al cien por cien". Si bien está todo acordado con el Real Madrid, faltan esos flecos para que pueda participar en la Premier League. "Aún no ha entrenado con nosotros. Estas cosas pasan, ya que todo lleva tiempo, especialmente con la cuarentena", ha subrayado el entrenador del United.

Por ello, su aparición queda muy en el aire. "No puedo decir si va a jugar o no mañana, aunque probablemente no lo haga, porque todavía no ha entrenado con nosotros. El gran obstáculo fue la cuarentena, por supuesto, pero ya ha estado en Manchester". El central francés, por lo tanto, ha pisado suelo de Mánchester y sabe cuál será su rol en el equipo. Lo único que falta es que pueda ser inscrito para poder realizar su debut lejos del Real Madrid.

Su salida del equipo blanco se hizo oficial el pasado 27 de julio, cuando el conjunto capitalino llegó a un acuerdo con el Manchester United a cambio de 50 millones de euros. "El Real Madrid quiere mostrar todo su cariño a Raphaël Varane y a su familia y le desea mucha suerte en esta nueva etapa de su trayectoria profesional", llegó a indicar la entidad merengue en una muestra del afecto que ha tenido con el jugador.

El adiós de Varane

Varane, por su parte, también acudió a uno de los entrenamientos del Real Madrid para despedirse. El francés, peso pesado del vestuario durante los últimos años, dijo adiós a un técnico que ya conocía como Ancelotti, así como al resto de componentes de la plantilla madridista. Un adiós que, hasta el momento, no ha podido ir acompañado de una presentación como nuevo jugador del Manchester United. Su primera presencia se espera que se produzca el próximo día 22.

Su situación es muy diferente a la de Jadon Sancho, otro de los fichajes. Y así lo ha hecho constar el propio Solskjaer. "Jadon ha estado entrenando, y lo ha hecho muy bien esta semana. Tal vez este partido sea demasiado pronto para él, pero vamos a ver cómo está. Igualmente, va a ser convocado", ha reconocido. Palabras muy diferentes a las referidas a Varane y que reflejan las complicaciones que está viviendo el central. Después de un verano movido por la Eurocopa, Varane está pudiendo disfrutar de unas vacaciones más extensas de las que preveía en un inicio.

