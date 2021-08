Monchi: "Muchos clubes han preguntado por Koundé, pero no hay una oferta real"

Jules Koundé se ha convertido en uno de los jugadores más cotizados en el Viejo Continente. No hay club grande que no se haya fijado en este joven central que se ha consagrado en las filas del Sevilla y que se va haciendo hueco, poco a poco, en la selección de Francia.

Se ha vinculado al defensa galo con el Real Madrid, en especial después de las salidas de Sergio Ramos y Varane. Sin embargo, por el momento en Concha Espina no planean hacer un gran desembolso por un central este verano. Pero no solo el club blanco, también Chelsea o Manchester United le siguen la pista, entre otros.

Mientras se habla del futuro de Koundé y una posible salida antes de que el mercado de fichajes eche el cierre, desde el Sevilla aseguran que no hay oferta por el jugador. Así lo ha revelado Monchi en unas declaraciones para los medios oficiales del club hispalense, en los que ha repasado la actualidad del equipo.

Planificación de la 2021/2022

"No estoy satisfecho. No es la planificación que yo tenía en mente. Cuando nos sentamos las partes implicadas a inicios de junio para hacer esa foto es muy distinta a la que tenemos hoy. No tengo que vender falsos mensajes. Asumo mi responsabilidad".

Monchi, director deportivo del Sevilla Sevilla FC

Problemas en el mercado

"Tengo algún atenuante. Está bloqueado el mercado. Todos los clubes tenemos un exceso de plantilla, la espada de Damocles del límite salarial... Se ha ralentizado muchísimo la planificación. Asumiendo la responsabilidad me toca no quedarme en lo negativo. En esta recta final le vamos a dar un acelerón a esta planificación. No sé si alcanzará a ser ese dibujo inicial. Cuando llegue el 1 de septiembre esperemos que la foto final sea la que queremos".

Jules Koundé

"Jules está bien y tranquilo. Está implicado al 100% con el equipo. Contra el Aston Villa habría jugado porque está así planificado. Hay mucho ruido en torno a él. A día de hoy no hay oferta concreta por él. No la ha habido. No ha existido esa oferta real. Hay muchos clubes que han preguntado por él. No sé qué va a pasar. Si digo que Koundé, En-Nesyri, Jesús Navas... Todos están dentro de un club con un modelo de negocio que no va a cambiar. Cuando creamos que haya una oferta importante, dentro de las circunstancias que nos estamos moviendo actualmente, aceptarla. Si no hay una oferta que pensemos que no podemos reinventarla bien, no se aceptará. Jules lo sabe".

Gonzalo Montiel

"El puesto de lateral derecho es de las que necesitamos reforzar. Ésta en una situación preferencial para reforzar al equipo. Los medios de comunicación van por delante de la noticia. Gusta, hemos seguido mucho y reúne el perfil de lo que podíamos estar interesados, sin ser la única alternativa".

Joselu

"Fue una idea de inicio de mercado que, una vez que supimos su valoración económica, está descartada. Hay siempre un baremo deportivo y económico".

Lamela

"No hay prisas con Coco".

¿Fichar otro delantero?

"Estamos valorando esa posibilidad. Con otro rol a lo que tenemos".

