El Chelsea quiere ganarle la partida a todos los grandes de Europa con el fichaje de Koundé

El Chelsea no entiende de crisis. Mientras el PSG y el Manchester City colapsan el mercado con fichajes millonarios, el equipo que posee Roman Abramovich está también atando sus próximas incorporaciones, las cuales no van a ser precisamente baratas. Otro club que obtiene capital irregular según las reglas del Fair Play Financiero de UEFA y FIFA y que sigue creando un súper equipo.

Ya el verano pasado fue el gran agitador del mercado en plena crisis de la Covid-19. Con casi todos los equipos histéricos por intentar guardar lo poco que tenían para cuando llegaran las pérdidas masivas, el Chelsea anunciaba un fichaje casi cada semana. nombres como Thiago Silva, Kai Havertz, Timo Werner, Edouard Mendy, Hakim Ziyech o Ben Chilwell llegaron para reforzar la plantilla de Frank Lampard y que después terminó ganando la Champions con Thomas Tuchel.

Sin embargo, el dispendio económico de los londinenses no se quedó solo en el verano pasado, ya que en este mercado de fichajes también pretenden dar varios golpes encima de la mesa y así lo están haciendo. Se espera que en las próximas horas se pueda anunciar una gran llegada e incluso dos.

Abramovich celebrando en el palco del Chelsea Reuters

El primero de esos jugadores que está muy cerca de firmar por la entidad de Stamford Bridge es Romelu Lukaku. El delantero del Inter de Milán, que ha llevado al exequipo de Antonio Conte al título de la Serie A con una temporada excepcional, será el nuevo delantero del equipo de Thomas Tuchel que quiere pelear este curso la Premier League con el Manchester City y, quizás, con Manchester United y Liverpool si consiguen dar un paso hacia delante.

Al equipo blue le faltaba un delantero goleador y voraz después de que Timo Werner no haya sido capaz de dar ese paso adelante y de que otros nombres como Tammy Abraham no parezcan ser la figura que debe tener un campeón de Europa para intentar revalidar el título. De hecho, no se descarta su salida. Por si esto fuera poco, Olivier Giroud ha salido este verano rumbo a Milán, por lo que Lukaku tiene más hueco que nunca. Una operación que superará los 100 millones de euros, se espera que llegue a 115, con un salario de 12 millones netos por temporada para él.

El fichaje de Koundé

El Inter necesita vender urgentemente y el Chelsea quiere comprar, por lo que todo es cuestión horas. Sin embargo, el equipo londinense sigue mirando hacia el mercado y está muy cerca de cerrar otro gran fichaje, el de un jugador que ha sonado para equipos como Real Madrid o Manchester City, pero que no ha salido aún de su club. Juega en España y en Sevilla y su nombre es Jules Koundé, uno de los centrales más deseados de todo el fútbol europeo.

Jules Kounde, con el Sevilla CF AFP7 / Europa Press

El defensa francés ha estado en la agenda de todos los grandes, pero todo hace indicar que su futuro está camino de la Premier League y de Stamford Bridge en una operación que podría dejar en Nervión unos 80 millones de euros, una cantidad bastante alta y que podría suponer la mayor venta en la historia del Sevilla.

Koundé, muy relacionado con el Real Madrid, especialmente en esta época en la que el club blanco ha remodelado su zaga con salidas como las de Sergio Ramos o Varane, sabe que en la entidad blanca no están ahora mismo en una operación de este calado ya que la prioridad y la única atención es Kylian Mbappé. Por eso, decidido a salir este mismo verano, puede estar cerca de terminar aceptando una gran oferta como la del Chelsea.

[Más información: Haaland 2022: sigue dando pasos hacia el Real Madrid]

Sigue los temas que te interesan