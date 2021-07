En Inglaterra colocan al Real Madrid como rival del Tottenham por el fichaje de Koundé

Jules Koundé sigue siendo una de las joyas del mercado de fichajes de este verano. En el Sevilla se ha consagrado formando pareja en el centro de la zaga con Diego Carlos y eso es algo que ha provocado que algunos de los mejores equipos de Europa se hayan fijado en él para reforzar sus filas.

Así las cosas, desde Inglaterra ya hablan de una oferta firme de un club de la Premier League con dirección el Sánchez Pizjuán. Según informa The Guardian, el Tottenham está dispuesto a poner 60 millones de euros sobre la mesa para acometer el fichaje del internacional francés.

En los últimos meses, se ha venido especulando sobre el interés de los grandes de la Premier en el central galo. Así como también, se ha postulado al Real Madrid como el gran rival a batir para conseguir el fichaje del futbolista. Desde la marcha de Sergio Ramos, el nombre de Koundé se ha barajado como posible incorporación merengue.

Jules Koundé con el nuevo balón de La Liga EFE

Por el momento, el Real Madrid tan solo ha anunciado el fichaje de David Alaba para la próxima temporada. En la hoja de ruta está conseguir también la llegada de Kylian Mbappé, quien ya le ha dicho al PSG que no va a renovar. Pero ahora queda por saber si el coloso parisino le pondrá en el mercado o dejará que se marche gratis en 2022.

Koundé pide paso

Mientras el club de Concha Espina trabaja en la 'Operación Salida' y en la confección de la plantilla de Carlo Ancelotti para la 2021/2022, Jules Koundé sigue siendo uno de los nombres a tener en cuenta en todo el Viejo Continente. De hecho, el propio defensa ya ha asegurado que podría cambiar de aires.

En medio de los rumores y de la Eurocopa, el internacional francés aseguró que quiere evolucionar: "Puede que tenga que cambiar -de club este verano-. No he decidido nada, pero quiero evolucionar en un gran club para ganar trofeos". Aunque también se mostró agradecido al club de Nervión: "El Sevilla me ha ayudado mucho y mis compañeros siempre me han empujado".

Después volvió a hablar de una posible salida durante una entrevista con Téléfoot: "Ir a Sevilla me pareció la mejor opción para intentar superarme y no me arrepiento de mi elección. Ya estoy en un club grande, pero obviamente me gustaría jugar en un club aún más grande. Veremos qué me depara el futuro, pero es algo que se me queda en la cabeza".

