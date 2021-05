Koundé se vuelve a poner en el mercado: "Me gustaría jugar en un club más grande que el Sevilla"

El verano promete ser movido en el capítulo de fichajes, especialmente en La Liga donde los grandes tienen intención de moverse con fuerza. Mientras el Real Madrid quiere llevar un proceso de renovación, de esos que gustan e ilusionan a la afición, el Barça plantea una reestructuración de su plantilla tras la llegada de Laporta.

El resto de grandes no se quedan atrás y también esperan algún movimiento muy sonado. Mientras en el Atlético de Madrid podría salir Saúl e incluso algún jugador más de peso, en el Sevilla hay varios frentes abiertos tanto en el capítulo de salidas como en el de llegadas.

En-Nesyri vuelve a ser un nombre de los que suena con fuerza para salir después de las importantes ofertas que recibió en el mercado invernal. Su gran temporada y sus altos registros goleadores le han servido para llamar la atención de equipos muy importantes de la Premier League. Sin embargo, no es el único en el Sevilla que podría hacer las maletas.

Julen Lopetegui, en la banda del Sánchez Pizjuán EFE

Hay un jugador que está como loco por buscar retos mayores y que siente que en el club de Nervión ya ha cumplido un ciclo. El cuerpo y la mente le piden más después de haber liderado al equipo en defensa en los últimos dos años y de convertirse en uno de los mejores centrales de Europa, al menos en cuanto a talento emergente se refiere.

Este jugador es, como no, Jules Koundé, que ya habló hace unos días para alimentar los rumores de una posible salida de Sevilla y que ahora lo ha vuelto a hacer. Lo cierto es que no se recuerda una postura tan abierta de un futbolista de élite pidiendo una salida prácticamente a gritos. Pero Koundé quiere un reto mayor.

Koundé, en el mercado

Así lo ha contado en una impactante entrevista en el medio francés Telefoot, donde ha vuelto a poner de manifiesto su idea de llegar a un equipo más poderoso en Europa que el Sevilla. No obstante, su alto precio puede ser un impedimento, aunque pretendientes no le van a faltar.

"Ir a Sevilla me pareció la mejor opción para intentar superarme y no me arrepiento de mi elección. Ya estoy en un club grande, pero obviamente me gustaría jugar en un club aún más grande. Veremos qué me depara el futuro, pero es algo que se me queda en la cabeza".

Jules Kounde presionado por Eder Militao REUTERS

No ha podido ser más claro el defensa central que quiere nuevos retos en su carrera deportiva y que siente que es el momento de llegar a un grande y aspirar por grandes títulos. De momento, el reto que tiene ahora por delante, el más cercano, es el de ganar la Eurocopa con Francia y el de tener protagonismo en el equipo de Didier Deschamps a pesar de sus 22 años y del gran nivel de defensas que hay en la selección francesa.

"Mi objetivo es tener algo de tiempo de juego. Es un gran motivo de orgullo. He trabajado mucho para llegar aquí y ahora el objetivo es quedarme". Con la mente puesta en la Eurocopa, pero con un ojo en su futuro, Koundé se pone de nuevo en el mercado a la espera de que algún gran club se anime a poner encima de la mesa los 80 millones de euros de su cláusula, ya que el Sevilla no parece dispuesto a negociar.

Ya en el pasado se le ha relacionado con grandes clubes como el Real Madrid o como el Manchester City. Los de Guardiola hicieron una importante tentativa por él el verano pasado, pero Pepe Castro, presidente de la entidad hispalense, no estaba dispuesto a dejar escapar a su joya por un precio que no fuera el de la cláusula. Este verano, nuevo asalto por Koundé.

