Koundé se acerca a su nuevo destino: la Premier League toma la delantera a Real Madrid y Barça

Jules Koundé promete ser uno de los grandes nombres del verano. A pesar de que no había entrado en las grandes quinielas en los últimos meses, su repentina manifestación pública ha hecho tambalearse los cimientos del Sevilla y le posiciona dentro de una gran operación en el mercado de fichajes.

El joven central francés, tras brillar con fuerza en el Sánchez-Pizjuán, ha decidido que es el momento de afrontar un nuevo reto en su carrera profesional, uno en un club más grande que el Sevilla y que este verano sería un buen momento para dar ese salto después de un periodo de formación y crecimiento en el fútbol europeo de élite.

Para el equipo de Pepe Castro, Monchi y Julen Lopetegui sería un palo bastante importante el de su marcha, ya que perdería a uno de sus mayores activos deportivos, al líder de la defensa, un jugador joven, con proyección, con mucho talento, hábil en la salida de balón, rápido al corte y potente en el juego aéreo. Un central para dominar Europa en el futuro y casi en el presente.

Jules Koundé en acción con Asier Villalibre La Liga

Por ello, la maquinaria de la entidad sevillista ya está buscando al mejor sustituto del defensa francés que pueda encajar en la pareja de centrales junto a Diego Carlos tan bien como lo ha hecho Jules. Si deportivamente es un agujero importante, económicamente puede ser la operación más grande de toda su historia.

Un jugador deseado

De momento, el Sevilla no parece por la labor de negociar una venta por un precio mucho menor al de la cláusula que es de 80 millones. Ya el verano pasado el Manchester City ofreció en torno a 55 millones de euros y los hispalenses dijeron que no. Ahora, Koundé está decidido a salir, pero el Sevilla no lo va a regalar ni mucho menos.

El futuro de Koundé siempre ha estado relacionado, además de al equipo de Pep Guardiola, al Real Madrid. El central galo ha sonado con fuerza para reforzar la zaga merengue y ahora que Sergio Ramos y Raphael Varane podrían salir, desde la entidad madridista podrían pensar en hacer un esfuerzo por él, aunque ni mucho menos llegar a una cantidad cercana a la cláusula. Por su parte, el equipo de Guardiola, tras los fichajes de Rubén Días y Nathan Aké el pasado verano, parece tener bien cubierto el puesto, aunque las salidas de Eric García y quizás de Laporte también podría hacer que se moviera en el mercado.

Otro equipo que ha sonado como posible pretendiente es el FC Barcelona. Los azulgranas buscan renovar por completo su defensa y tras las llegadas de Eric García y Emerson, Koundé podría interesar. Ya han sonado nombres como De Light también, pero parece que ambos se escapan de lo que el club presidido por Laporta podría llegar a pagar.

La Premier se adelanta

Por ello, desde Inglaterra apuntan que el nuevo destino de Koundé está en la Premier League ya que muchos clubes han tomado la delantera a todos los equipos de la Primera División. En concreto, el diario británico The Sun habla de tres posibles pretendientes para el todavía jugador del Sevilla.

Joel y Avram Glazer junto a Ole Gunnar Solskjaer Reuters

El primero de ellos es el vecino del City, el Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer prepara una revolución para volver a lucha por la Premier y apuntalar la defensa con un jugador de su talla podría ser una buena forma de intentarlo. Sin embargo, no solo lo quieren en Manchester, sino también en Londres.

Allí el interés procede de otros dos equipos. El primero de ellos es el Chelsea. El nuevo campeón de Europa busca también una joya para su defensa que pueda acompañar a Thiago Silva y que se quede con su liderazgo cuando el veterano central brasileño ya no se esté. Con menos opciones de éxito aparece también el interés del Arsenal de Mikel Arteta.

