Koundé revoluciona el mercado: baraja salir del Sevilla en verano

Primeros días tras la finalización de la temporada liguera y primeros rumores sobre el mercado de fichajes. Jules Koundé, jugador del Sevilla y uno de los más destacados en La Liga, ya ha avanzado que puede dejar el club hispalense este mismo verano. El francés, convocado para la Eurocopa, ha asegurado durante la concentración que podría "cambiar" de equipo y marcharse a otro que aspire a títulos.

Unas declaraciones que ponen en alerta al conjunto hispalense, que hace apenas unos meses ya tuvo que rechazar alguna oferta en firme por el jugador. "Puede que tenga que cambiar -de club este verano", ha reconocido durante la concentración de Les Bleus. "No he decidido nada", ha recalcado. Sin embargo, pese a no tener claro aún qué va a suceder, sí ha mostrado su intención de "evolucionar en un gran club para ganar trofeos".

Ese objetivo, a la vista de sus palabras, no lo podría conseguir con un Sevilla al que agradece el apoyo. "El Sevilla me ha ayudado mucho y mis compañeros siempre me han empujado", ha recordado al hablar de su presencia en la lista de convocados de Deschamps. "Es un gran honor estar aquí -con la selección-, estoy muy feliz de unirme a un grupo que es bastante abierto", ha espetado Koundé.

Koundé ha jugado esta temporada un total de 49 partidos entre todas las competiciones. Sus contadas ausencias se han producido bien por problemas físicos o por extrema decisión técnica. Datos que confirman su impacto en el esquema de Lopetegui y que pueden ser los últimos cosechados con la camiseta del Sevilla.

En caso de optar por salir, bien por petición propia o por decisión del club, tendrá que romper un contrato que firmó hace dos años y que le vinculaba a la entidad hispalense hasta 2024. Y es que, cabe recordar, el club fichó al francés con un contrato de larga duración. Entidades como el Manchester United o incluso el Real Madrid han sido vinculadas al central y su traspaso.

El intento del City

El conjunto entrenado por Pep Guardiola buscaba central y no dudó en lanzar una oferta por Koundé. Sin embargo, la respuesta fue tajantemente negativa por parte de la directiva sevillista. Incluso Monchi, peso pesado del organigrama hispalense, hizo pública su negativa a dejar marchar al central. La cantidad prevista por los de Mánchester fue de 55 millones de euros.

Una cantidad que, ya en tiempos de crisis, podría ser suficiente para un jugador como Koundé. Pese a la cifra, el Sevilla rechazó la propuesta y Koundé concluyó la temporada con el conjunto del Pizjuán. Una campaña donde ha sido clave, no solo como defensa sino también en sus aportaciones ofensivas, para que el equipo haya firmado su tope de puntos en la competición: 77 históricos.

