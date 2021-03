Pau Torres, ¿ligado al futuro de Varane?: el Real Madrid tendría competencia por su fichaje

Se avecina un verano movido en cuanto al mercado de fichajes y los centrales parece que serán protagonistas. Uno de los nombres potenciales es Pau Torres, defensa del Villarreal que ha explotado en los últimos cursos y es ya un fijo en las convocatorias de la Selección. Ya ha sido relacionado con el Real Madrid y desde Inglaterra parece que van a pujar fuerte por él.

Según Manchester Evening News, el Manchester United está analizando un movimiento para fichar a Pau Torres el próximo mercado. Los red devils trabajan en un acercamiento con el jugador antes de verano, aunque no sería el único equipo detrás de él. El citado medio también asegura que el jugador gusta al Manchester City, aunque sería más una admiración del propio Guardiola y no habría intención, por el momento, de ficharle.

Pau Torres gana enteros en la agenda del United. Solskjaer quiere reforzar su zaga de cara a la próxima temporada y el perfil del central español, defensor zurdo, lo convertiría en el candidato ideal para compartir zaga a largo plazo con Harry Maguire. No es el único jugador que tiene el equipo de Old Trafford en su lista, siendo Raphaël Varane el favorito de todos en el club.

Pau Torres, durante un partido con el Villarreal LaLiga

Parece que los futuros de Pau Torres y Varane podrían estar vinculados. Es sabido que el United lleva años detrás del central del Real Madrid, que termina contrato en 2022 y deberá decidir antes de verano si quiere renovar o salir ya para que el club blanco pueda obtener una suma de dinero importante con un traspaso. Precisamente, Pau Torres es una de las alternativas que tiene el Madrid en la mesa si Varane se va.

La defensa del Madrid

El Real Madrid tiene su defensa en el aire. Además del 'caso Varane', Sergio Ramos todavía no ha renovado y no ha dado pistas de que vaya a hacerlo, aunque este jueves romperá su silencio y podría descubrir su futuro. Con Ramos y Varane en el aire, otro que tampoco tiene asegurada su continuidad es un Militao que no ha estado todavía a la altura de las expectativas y tiene cartel en Europa.

De ahí que el Madrid baraje varios nombres en su agenda. El principal es David Alaba, que llegaría gratis tras acabar contrato con el Bayern. El fichaje del austriaco es independiente a lo que ocurra con Ramos y/o Varane. No así otros posibles fichajes como el de Pau Torres o Jules Koundé, dos futbolistas que gustan mucho en la entidad pero que saldrían muy caros.

