James estalla tras ser apartado por sorpresa de la selección de Colombia: "Rompe con todo"

James Rodríguez será una de las bajas más notorias de los próximos partidos de selecciones. El jugador colombiano no ha sido citado con el conjunto cafetero y se perderá tanto las eliminatorias de clasificación para el Mundial como la próxima Copa América que acogerá en su totalidad Argentina. El del Everton, que había iniciado un proceso de recuperación física para estar al 100% con el conjunto nacional, no se esperaba este duro revés de final de temporada.

El propio mediocentro ha compartido su enfado en redes sociales por medio de un comunicado. James, que finaliza mandando todo su apoyo a compatriotas y compañeros, ha asegurado que ha sido una "sorpresa" verse fuera de la convocatoria de Reinaldo Rueda. Y es que, según ha explicado, solo era duda para uno de los partidos planificados en las próximas fechas.

James, que se perdió el último duelo del Everton por priorizar los partidos con su selección, tal y como confirmó el propio Ancelotti, ha destacado que las pruebas médicas únicamente le impedían participar al máximo nivel en el partido ante Perú del próximo día 4. Sin embargo, sí que le dejaban vía libre para poder ser incluido en las rotaciones del duelo ante Argentina del día 9 y, evidentemente, la posterior Copa América.

Pese a ello, el seleccionador colombiano ha optado por dejarle fuera de la lista y James tendrá un verano mucho más tranquilo de lo previsto. Además, puede haber dejado escapar su última aparición con la selección, pues recientemente adelantó su retirada del conjunto nacional para dejar paso a las nuevas generaciones.

A sus 29 años, el ex del Real Madrid dejó entrever ese paso atrás. "Toda esta camada que tiene ya casi 30 años, de 30 para arriba, cada día falta poco", llegó a asegurar sobre los cambios en Colombia.

Comunicado completo

"A los medios de comunicación, aficionados del fútbol y público en general quiero expresar mi pensamiento y sentimiento frente a la decisión tomada por el cuerpo técnico de la Selección Colombia de cara a las próximas fechas de eliminatorias y Copa América.

Vengo de una recuperación que está en su parte final. En la que he tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de condiciones a la práctica del fútbol y de esta manera no afectar mi participación en los próximos compromisos de nuestra Selección.

Los tiempos de este proceso me sugieren tener precaución para participar en la fecha 7 de la eliminatoria, pero me permitirían integrarme de lleno en la fecha 8 y por supuesto estar para la Copa América.

Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho. Lo anterior me llena de profunda decepción, por lo que para mi significa jugar por mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida.

Para mis compañeros la mejor energía y los mejores deseos. En la distancia apoyaré con la pasión de siempre".

