James adelanta su retirada del fútbol: "Falta poco"

James Rodríguez ha asegurado "falta poco" para que se retire. El colombiano, actualmente en el Everton y fijo con la selección cafetera, ha explicado que no quiere seguir jugando como veterano y que próximamente colgará las votas. Aunque no ha fijado ninguna fecha, sí que ha dejado claro que será más pronto que tarde.

El volante cree que es "una buena pregunta" el dónde le gustaría poner punto y final a su carrera como profesional. "No lo he pensado mucho. No sé decir el sitio exacto donde me gustaría retirarme, pero creo que falta poco porque no quiero jugar hasta muy mayor", ha explicado en una entrevista para La Interna, un programa de la selección colombiana.

Por ello, solo piensa en rendir al máximo nivel cada vez que acude con el combinado nacional. "Ahora, en todos estos años, quiero disfrutar al máximo. El tiempo pasa rapidísimo y cada vez que vengo a la selección, cada día falta menos", ha reconocido. James, además, ha extendido ese paso atrás a una "camada" de jugadores que han protagonizado los últimos años del combinado colombiano.

📹 #LaInterna T01E09@jamesdrodriguez, Los sueños del 10.



Su relación con @FALCAO 🤜🤛 y sus anhelos con la Tricolor 🇨🇴 😍 pic.twitter.com/siFaLt6JBI — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 14, 2021

Su función en la selección ahora es diferente: "Quiero siempre aprender, ayudar a los jugadores jóvenes que vienen, porque yo también pasé por todo eso. Toda esta camada que tiene ya casi 30 años, de 30 para arriba, cada día falta poco". Su lema para seguir jugando no es otro que disfrutar. "Tenemos que poder ser felices cada vez que venimos y enseñarle a los jóvenes para que den todo por esa camiseta", ha destacado.

James, que ha recorrido Europa vistiendo los colores del Oporto, Mónaco, Real Madrid o Bayern, también ha valorado aquello que le ha faltado a nivel individual. "Poder estar en un once de la FIFA", ha reconocido como objetivo por cumplir.

"Estuve casi cerca, sé que ahora es mucho más complicado, hay mucha competencia, pero todavía soy joven, estoy en una edad buena. Si llega bien, si no estaré tranquilo porque estuve cerca y estuve en el Balón de Oro en el puesto 8. Para mí fue algo grande", ha afirmado el colombiano.

Su papel con la selección

"Todos los partidos con esta camiseta son importantísimos. Creo que tengo 79-80 partidos, y todos los tomo con una importancia grande, aunque sean amistosos. Cuando te pones esta camiseta tienes que darlo todo, estar siempre al límite por un país entero. Cuando me la pongo es como si fuera el primer día.

Un sueño

"Ya he conseguido muchas cosas importantes con la Selección, por qué no ganar un título. Sería un sueño, mío, de toda Colombia y de todos los muchachos que estamos en el proceso".

Falcao, ídolo

"Es un orgullo grande haber jugado con él en Colombia, en el Porto, en el Mócaco. Le admiro mucho y me pone orgulloso haber jugado en los dos clubes en los que estuve".

[Más información - James denuncia amenazas por su silencio sobre la crisis en Colombia: "Nos estamos matando"]