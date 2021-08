"Fernando Alonso sigue pilotando como si tuviera 21 años"

Fernando Alonso volvió al Gran Circo y con él parte de la magia y el romanticismo perdido. Son muchos los que anhelaban ver al bicampeón del mundo otra vez subido a un monoplaza y aunque no está en la pelea por el título, algo que siempre dejó claro a su regreso, sí que ha demostrado estar a un gran nivel y esto se lo reconocen leyendas del automovilismo como Allan McNish.

La victoria de Esteban Ocon, la primera de Alpine esta temporada, en el Gran Premio de Hungaroring provocó que muchos pusiesen el foco en la figura de Fernando Alonso. Y es que 'Magic' fue decisivo en el triunfo de su compañero de equipo y son cada vez más los que ponen de relieve esto.

"En mi opinión, Alonso ganó la carrera para Ocon", ha dicho Allan McNish en el pódcast F1 Nation. "Lo que vimos en Hungría con Alonso fue el fuego, esa energía. Fue como hace 18 años, cuando en ese mismo escenario ganó su primer Gran Premio. Y ver esa misma energía a la hora de pilotar es impresionante", ha continuado el escocés.

"Porque cuando has estado compitiendo durante mucho tiempo, especialmente en la élite, eso se apaga. La pierdes un poco, pero ciertamente no lo ha hecho para él. Sigue pilotando como si tuviera 21 años", ha añadido un Allan McNish que llegó a ganar hasta en tres ocasiones las 24 Horas de Le Mans.

"No creo que nunca olvides tus tácticas, creo que olvidas sus sutilezas. Con eso era con lo que luchó al comienzo de la temporada, sólo la delicadeza de poder cumplirlas. Pero ya en Hungría nos impresionó con cómo tenía una gran visión general sobre cómo podía ayudar a Ocon", ha agregado el expiloto.

La próxima temporada será decisiva para saber si Fernando Alonso puede ser competitivo en el Mundial de Fórmula 1. De momento, rivales de parrilla como Carlos Sainz aseguran que estarían encantados de poder compartir equipo con el asturiano.

"Me llevo bien con cualquier piloto. No me importaría ser compañero de equipo de Fernando. Pero, dado que estamos en diferentes etapas de nuestras carreras y pilotamos para diferentes equipos, las posibilidades de que esto ocurra son escasas", afirma el madrileño de Ferrari.

Por su parte, Alonso sigue enfocado en el gran objetivo. En esa próxima temporada 2022. "Vamos mejorando en diversos aspectos y espero que sigamos en esa línea en la segunda parte del año para prepararnos mejor para 2022, que es el objetivo del año", apunta Fernando.

