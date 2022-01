Ómicron amenaza los JJOO de Invierno: primer caso en Pekín a tres semanas del inicio

Del 4 al 20 de febrero se celebran en Pekín los Juegos Olímpicos de Invierno. Una cita muy esperada en China, pero sobre la que cae ahora la amenaza de la Covid-19. Y es que las autoridades locales han confirmado el primer caso de Ómicron en la capital del gigante asiático.

Desde China se ha llevado una política de 'tolerancia' cero contra el coronavirus y más ante la llegada de los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, tanto los atletas y trabajadores llegados del extranjero permanecerán en una "burbuja" aislados de la población local durante toda su estancia.

El positivo que han detectado las autoridades del país no mantuvo contacto con ningún otro caso confirmado hasta la fecha. Así lo ha dado a conocer la prensa del país. Además, el sujeto tampoco salió de la ciudad en los últimos catorce días.

Agentes de seguridad vigilan las calles de Pekín cerca de las instalaciones de los JJOO Reuters

En cuanto se supo que se había hallado un positivo por Ómicron en Pekín, las autoridades actuaron de inmediato. Lo primero fue confinar un edificio residencial en el distrito de Haidian, al oeste de la capital china. Toda precaución es poca a falta de tres semanas para el inicio de los JJOO de Invierno.

Tolerancia cero

Y no solo eso. En el país se celebra el Año Nuevo chino en dos semanas y eso es algo que los funcionarios de la nación consideran como un "gran desafío". Es por esto por lo que se ha pedido que no se viaje si no es "estrictamente necesario" para así evitar en la medida de lo posible desplazamientos masivos que son típicos por esas fechas.

Una medida más de esa 'tolerancia cero' a la que antes se hacía referencia. Desde China se han llevado a cabo restricciones estrictas a la movilidad, confinamientos selectivos o también completos para así atajar los rebrotes. Incluso se han cerrado prácticamente las fronteras de la nación para evitar casos importados.

El número total de contagiados activos en China en estos momentos llega a los 3.451. De todos estos, once se encuentran en estado grave y eso según las estadísticas oficiales. En cuanto a los registros desde el inicio de la pandemia del coronavirus, 104.745 personas se han infectado, falleciendo 4.636.

