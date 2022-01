Ander Mirambell y sus cuartos JJOO de Invierno: el juvenil del Espanyol que hará historia en Pekín

Por cierto me acaban d informar que la velocidad punta que he marcado hoy es la más alta de la historia del circuito de Saint Moritz,esto es BRUTAL…pero aún les mas histórico ir a 4 Juegos Olímpicos en un deporte que no existía en nuestro país cuando empecé #GoAnder #Go4nder pic.twitter.com/bqQe3syr1B