Javier Lambán: "Ganaría Aragón si compitieramos con Cataluña por los JJOO de Invierno de 2030"

Aragón no se achanta ante la pretensión de Cataluña para ser la cabeza visible del proyecto con el que España quiere volver a organizar unos Juegos Olímpicos en 2030. Tras el fallido encuentro con el presidente aragonés, Javier Lambán, y una semana después de reunirse con el presidente del COE, Alejandro Blanco, Pere Aragonès insistía en la intención de que sea la Generalitat la que lidere la idea. Este jueves, el máximo responsable aragonés se ha mostrado aún más contundente.

Lambán, ha defendido las capacidades y disponibilidad "absoluta" de la comunidad para participar en la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 "en igualdad" de condiciones con Cataluña. Además, "no tiene duda" de que si ambas regiones "tuvieran que competir, ganaría Aragón". El presidente del Gobierno aragonés ha comparecido, a petición propia, en el primer Pleno del nuevo periodo de sesiones de las Cortes de Aragón para informar sobre la situación de esta candidatura.

El presidente ha asegurado que trabaja "contra viento y marea" por un proyecto que "trasciende a este gobierno y a esta legislatura", que lidera el Comité Olímpico Español (COE) y para el que Aragón tiene "mayor y más acreditada" capacidad de organización que Cataluña. Sostiene que tienen las mejores pistas y circuitos homologados y la experiencia de Jaca de haber presentado candidaturas a los Juegos de Invierno de 1998, 2002, 2010 o 2014.

Sigue en directo aquí todos los debates del #PlenoAragón sobre la candidatura de los JJOO, la séptima ola, la reforma laboral y las ayudas por la crecida del Ebro https://t.co/VEBgj50UiU — Cortes de Aragón (@cortes_aragon) February 10, 2022

Ha recordado después el apoyo de Alejandro Blanco y el propio Sánchez en Zaragoza a unos Juegos en igualdad de condiciones y su decisión de suspender el encuentro con Aragonès en Balaguer, Lleida, porque suponía un "agravio para Aragón y un paso atrás en la candidatura". Confía en que el presidente del COE, tras los Juegos de Pekín 2022, se ponga en contacto con ambos presidentes "para encauzar el proyecto".

La disputa

Con Pere Aragonès y Javier Lambán enfrentados, el Comité Olímpico Español ha intentado interceder en pro de la cordialidad para que ambos territorios colaboren en la mayor igualdad posible. Tal y como defienden de manera pública y privada, en Barcelona - Pirineos 2030 no tiene cabida un papel igualitario para Aragón. Solo les consideran un agregado más dentro de una estrategia más propia de una afrenta política.

Sobre la controversia de los últimos días, Alejandro Blanco explicó a comienzos de mes que "como en todo camino hay momentos buenos y malos, momentos de dificultad, de alegría, de tensión, pero lo importante es tener claro cuál es el objetivo". En cualquier caso, hizo hincapié en que impulsarán una candidatura conjunta, que es la postura gubernamental: "Sin ninguna duda. Es la candidatura que hemos presentado ya. No tiene sentido pensar otra cosa".

"No es un tema de: yo domino sobre otro. Tampoco lo es de dividir 50/50. Eso es imposible, cuando además hay pruebas que no se pueden hacer en España. Lo que tiene es que estar todo el mundo tranquilo y todos saben que vamos a presentar la candidatura conjunta y por eso en la candidatura hay representantes de los tres gobiernos. No va a haber un predominio de nadie sobre nadie, todo el mundo tiene que estar cómodo", sentenció el presidente del COE.

[Más información: De 'Pirineos 2030' a 'Barcelona 2030': Cataluña margina a Aragón de la candidatura olímpica]

Sigue los temas que te interesan