Marc Márquez relata su infierno en 2021 por la diplopía: "El doctor me ha dicho que es un milagro"

Marc Márquez pudo decir adiós a su carrera deportiva en 2021. El piloto español tuvo que afrontar primero varias operaciones en el hombro. Y cuando parecía que regresaba para recuperar sus mejores sensaciones, una diplopía le obligó a parar. El de Cervera se vio apartado de las pistas y, tras consultar con los médicos, supo que la retirada era una opción real. El destino o un "milagro" le han salvado.

El piloto de Repsol Honda espera volver a competir por el título este próximo Mundial. Así lo ha explicado el El Partidazo de Cope durante la presentación del documental que emitirá Amazon Prime sobre MotoGP. Márquez ve "2 motos que pueden ganar" el campeonato y señala a Quartararo y Bagnaia como grandes favoritos.

Lo más importante para el español, sin embargo, es poder volver a competir. Marc Márquez está de vuelta, ha superado la diplopía y vuelve a hacer vida normal con el objetivo de estar en la pelea por el título de campeón del mundo. Sería la séptima ocasión en caso de lograr el hito y llegaría tras dos años marcados por los contratiempos y las complicaciones físicas.

Año para olvidar

"El año pasado fue... En 2020-2021 he tocado fondo. Ahora estoy trabajando bastante bien. Empecé a entrenar hace un mes. Tenía lo de la visión doble y durante tres meses he estado sin hacer nada. No podía, me mareaba. Lógicamente intentaba estar con mi entorno. Hubo un momento en el que mejoró todo y podía ver la tele, hacer bici estática... Los perros me ayudaron".

Momentos complicados

"Psicológicamente es duro. Lo deportivo pasa a un segundo plano. No podía hacer vida normal. El doctor me decía que no sabía cómo me iba a quedar la vista. Ahora de la vista estoy perfecto. El doctor me ha dicho que ha sido un milagro que se haya recuperado por sí solo sin ninguna secuela".

Mbappé al Madrid

"Es una bestia. Ojalá no vaya al Madrid. Porque los culés lo vamos... Nos va a dar faena":

Cerca de la retirada

"Este invierno era una de las opciones reales. Me lo dijo un doctor. El brazo, con el tiempo se arregla. Lo de la vista era un nervio y no. Es peor cuando sabes lo que te espera. Había tres opciones: esperar y que se cure solo, esperar y que no se cure e intervenir y ver qué pasa, o retirarse. Reaccionas como derrotado. Te dejas llevar. Para qué te vas a enfrentar contra tu situación. Nunca he perdido el optimismo".

